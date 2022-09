Lokale politici willen zwart op wit dat aanmeldcentrum Bant niet doorgaat

Politici in de gemeente Noordoostpolder zijn er niet gerust op dat er echt geen aanmeldcentrum komt in Bant. Het baart ze zorgen dat in de brief van het COA die gisteren werd verstuurd, niet zwart op wit staat dat Bant niet doorgaat. "Als ik de brief lees, dan zie ik daar niet staan dat de locatie Bant volledig uit beeld is", zegt VVD-fractievoorzitter Jasper van Os bij Omroep Flevoland. "Er wordt alleen gevraagd mee te denken over een alternatieve locatie, maar er staat niet dat het COA niet in Bant een aanmeldcentrum gaat realiseren." Ook Wiemer Haagsma van de Politieke Unie noemt de brief bij de regionale omroep onduidelijk. "Ik lees daar: wij snappen dat Bant lastig ligt, wij gaan eens kijken naar een alternatief. Maar ik had daar graag ook achter gezien: wij zullen voor Bant de aanvraag intrekken."

In de brief staat dat uit gesprekken met omwonenden en de lokale politiek is gebleken dat er te weinig draagvlak is voor een aanmeldcentrum naast het bestaande azc. Wel wil het COA in gesprek blijven met de gemeente, om op een andere locatie in de Noordoostpolder alsnog een aanmeldcentrum te vestigen.