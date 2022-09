Ooit zo goed als Van Dijk, nu wil Solovei maar één ding: 'Terug naar Oekraïne'

Haar bekende bloemenhelm ontbreekt deze week bij de wereldkampioenschappen wielrennen in Wollongong.

Ooit was Anna Solovei een geduchte concurrente voor Ellen van Dijk en Annemiek van Vleuten op de tijdrit. Nu brengt ze haar tijd vooral door in een klein appartement in Leuven. Met haar telefoon, om niets te missen van wat zich afspeelt in haar thuisland Oekraïne.

Het is warm in Vlaams-Brabant als we aanbellen. In het donkere trappenhuis ruikt het naar grootmoeders groentesoep. Op de vierde verdieping schijnt licht uit de deuropening. "Wacht even, ik kom eraan", horen we in het Engels, met een Slavisch accent.

Solovei draagt een polo van haar ploeg Lviv Cycling Team, met sponsors als Van der Valk Beveren en Brugse pannenkoeken. Op haar arm heeft ze een opvallende tatoeage. Never give up, staat er. "Kom binnen. Pas op voor de fietsen, ze staan een beetje in de weg."

Rivale van Van Dijk en Van Vleuten

Intussen is het al acht jaar geleden dat Solovei zich brutaal op het podium fietste bij de WK tijdrijden in Ponferrada, achttien seconden achter winnares Lisa Brennauer.