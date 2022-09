'Welgevallige' transferperiode voor Oranje, maar speeltijd sleutelspelers baart zorgen

Bondscoach Louis van Gaal is tevreden met de meeste keuzes die de spelers van het Nederlands elftal de afgelopen transferperiode hebben gemaakt. Maar er zijn ook zorgen. Het perspectief van sommige sleutelspelers is bij hun club immers troebel. "De storm (van de transferperiode, red.) is over. En die is mij welgevallig geweest", zei Van Gaal maandag op de persconferentie. De bondscoach wilde eerst nog iets rechtzetten. "Kijk, veel spelers hebben mij gebeld. Dat is inderdaad waar. Dat zal wel verband houden... Niet alleen met de relatie die ik met ze heb, maar ook met het WK. Maar ik heb altijd het gesprek beëindigd met: dit is een advies, maar je moet dicht bij jezelf blijven." Zo bleef onder anderen Cody Gakpo, ondanks interesse uit de Premier League, PSV trouw na een belletje met Van Gaal en besloot Steven Bergwijn Tottenham Hotspur te verlaten voor meer speelminuten bij Ajax.

Bondscoach Louis van Gaal is tevreden met de meeste keuzes die de spelers van het Nederlands elftal afgelopen transperiode hebben gemaakt. Hij ziet ook dat een aantal sleutelspelers op dit moment niet zeker zijn van een basisplaats bij hun clubs. - NOS

Ook over Virgil van Dijk, Jurriën Timber, Denzel Dumfries, Daley Blind, Steven Berghuis, Tyrell Malacia en de keepers hoeft hij zich geen zorgen te maken. Al deze spelers spelen nagenoeg alles bij hun clubs. Zorgenkindjes Maar dan de zorgenkindjes. Memphis Depay en Frenkie de Jong, bijvoorbeeld. Toch twee steunpilaren van de ploeg van Van Gaal. Het tweetal mocht afgelopen zondag tegen Elche weer eens een wedstrijd beginnen - De Jong maakte de wedstrijd vol en Depay maakte een doelpunt - maar beiden zijn allesbehalve zeker van een basisplaats. Van Gaal: "Maar inmiddels spelen ze ook weer regelmatig. Al zou ik nog blijer zijn als Memphis en Frenkie nog regelmatiger spelen. Ik kan niet zeggen dat het allemaal niet goed is gegaan in de transferperiode."

Memphis Depay en Frenkie de Jong - Pro Shots

Toch moeten meer posities Van Gaal zorgen baren. In de met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen België vormde Frenkie de Jong nog samen met Davy Klaassen en Steven Berghuis het middenveld. Van dat drietal is Berghuis de enige die wekelijks speelt. Ryan Gravenberch, een veelgeprezen talent, ging van Ajax naar Bayern München, maar zit in Duitsland voornamelijk op de bank. De middenvelder moet deze interlandperiode bij Jong Oranje opdraven. Van Gaal stapte eerder al af van zijn geloof om spelers met weinig speelminuten niet te selecteren. Maar op basis van wedstrijdritme zou een keuze voor de overige middenvelders logischer zijn. Teun Koopmeiners, Marten de Roon en Kenneth Taylor spelen immers (nagenoeg) alles dit seizoen. Centrale verdedigers Buiten Van Dijk en Timber is ook op de drie centrale posities achterin niet iedereen zeker van een plekje bij de eerste elf van zijn club. Zo maakte Matthijs de Ligt deze zomer de overstap van Juventus naar Bayern München, maar hij is door de hevige concurrentie met Lucas Hernández en Dayot Upamecano niet onbetwist. Nathan Aké zag een transfer naar Chelsea afketsen en moet daarom bij Manchester City voor zijn plek knokken. Daar beleeft hij, mede door een liesblessure, een seizoen waarin hij pendelt tussen bank en basis. En zelfs Stefan de Vrij is momenteel niet zeker van zijn plek. De verdediger was voorheen onomstreden bij Internazionale, maar zat de afgelopen twee wedstrijden op de bank.

In Studio Voetbal komt de speeltijd van de internationals aan bod. Wat opvalt, is dat Stefan de Vrij bij Inter zijn basisplaats kwijt is. - NOS

Dan zijn er ook nog een hoop spelers die kampen met een blessure (Luuk de Jong, Georginio Wijnaldum, Rick Karsdorp) of pas net weer fit zijn (Arnaut Danjuma). Ziet Van Gaal op basis van al het bovenstaande minder perspectief voor het WK, in vergelijking met toen hij aan zijn derde termijn begon? "Ik vind het perspectief groter. Dat heeft te maken met de implementatie van het nieuwe spelsysteem en het feit dat de jongens dat systeem geaccepteerd hebben. Bovendien willen ze het op een goede manier uitvoeren." "In de tussentijd hebben we niet verloren, een geweldig doelsaldo opgebouwd en staan we eerste in de groep. De spelers krijgen steeds meer vertrouwen, daarom denk ik dat we nu verder zijn." Inspanningsfysioloog Dat enkele sleutelspelers van Oranje nu een minder grote rol spelen bij hun club, of uit vorm zijn, ziet Van Gaal niet als een groot probleem. "Daarvoor heb ik mijn inspanningsfysioloog, Jos van Dijk, ingehuurd. Net als bij het WK van 2014. Toen ging hij naar Wesley Sneijder in Turkije om hem fitter te krijgen. Daardoor heeft Sneijder het toen gered." "Ik denk er nu ook aan, want Memphis moet bijvoorbeeld wel fit blijven. Dat is een doel op zichzelf, voor hem."