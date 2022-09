Wekdienst 20/9: Prinsjesdag • VN bijeen voor Algemene Vergadering

Goedemorgen! Vandaag is het Prinsjesdag en voor het eerst sinds corona kan dat weer met publiek, de traditionele rijtoer én een balkonscène. De hele dag is live te volgen bij de NOS. En in New York begint de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het is Prinsjesdag en voor het eerst sinds coronatijd kan dit weer op de normale manier: met een rijtoer en met een balkonscène op paleis Noordeinde. De Troonrede wordt voorgelezen vanuit de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

Later op de middag biedt minister Kaag van Financiën de Miljoenennota, de begroting voor het komende jaar, aan aan de Tweede Kamer. Over de begroting heeft het kabinet tot het laatste moment onderhandeld. De uitzending op NPO 1 en NOS.nl begint om 12.25 uur, op NPO Radio 1 is Prinsjesdag vanaf 12.00 uur rechtstreeks te volgen. Op NOS.nl houden we ook een liveblog bij.

En in New York begint de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Sprekers zijn onder meer president Erdogan van Turkije, de Duitse bondskanselier Scholz en president Macron van Frankrijk. Ook de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov is aanwezig.

Wat heb je gemist?

In Den Haag bestaat er een "ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde en veiligheid op Prinsjesdag." Volgens de politie waren er rond 06.30 uur enkele trekkers tegengehouden in de stad.

Er geldt vandaag een noodbevel voor het centrum van Den Haag. Boeren die met trekkers naar de stad komen, worden teruggestuurd, meldt de gemeente.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Voor het eerst sinds corona is Prinsjesdag weer op een traditionele manier, al wijkt de locatie af. De ceremonie is niet in de Ridderzaal, maar in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Vanaf 13.00 uur vertrekt de rijtoer van Paleis Noordeinde naar de schouwburg. Stalmeester Hans Veenhuijzen van het Koninklijk Staldepartement zorgt ervoor dat die rijtoer vlekkeloos verloopt: