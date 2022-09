Enquête: vertrouwen in de politiek is enorm laag

Het vertrouwen in de Nederlandse politiek was de laatste jaren nog nooit zo laag als nu, blijkt uit een Ipsos-onderzoek in opdracht van de NOS. Zeven op de tien ondervraagden geven aan weinig of heel weinig vertrouwen te hebben in de landelijke politiek. Het vertrouwen in het kabinet en in premier Rutte is navenant laag.

Een jaar geleden zeiden zes op de tien ondervraagden weinig of heel weinig vertrouwen te hebben in de politiek. En ook het vertrouwen in het kabinet en in Rutte is verder afgenomen.