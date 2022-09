Groepjes protesterende boeren, noodbevel afgekondigd in Den Haag

In het centrum van Den Haag geldt een noodbevel. De gemeente vreest deze Prinsjesdag voor verstoring van de openbare orde en veiligheid door protesterende boeren, schrijft de gemeente in een tweet.

Boeren die toch met trekkers afreizen naar de stad, worden teruggestuurd.

Op beelden is te zien dat op verscheidene plekken in de stad een paar trekkers door de politie zijn tegengehouden, onder meer in de buurt van het Malieveld. Ook bij Leidschendam zijn een paar trekkers aan de kant gezet.