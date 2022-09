Boeren negeren noodbevel Den Haag, trekkers in beslag genomen

De politie in Den Haag heeft een aantal trekkers in beslag genomen. In de stad geldt deze Prinsjesdag een noodbevel, maar tientallen boeren hielden zich daar niet aan en probeerden met trekkers het centrum binnen te rijden. Ze protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet.

Op beelden is te zien dat bij het Schenkviaduct trekkers op opleggers zijn geplaatst en worden afgevoerd. Voor zover bekend, is niemand aangehouden. Ook op andere plekken in en rond Den Haag zijn boeren met trekkers tegengehouden. Zo hebben tientallen boeren hun trekkers met protestborden geparkeerd in een berm in Rijswijk.

Ook Defensie is ingezet om trekkers af te voeren in Den Haag: