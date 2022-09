Drie doden door orkaan Fiona, Puerto Rico nog dagen zonder stroom

In Puerto Rico en de Dominicaanse Republiek zijn drie mensen om het leven gekomen door orkaan Fiona die over de eilanden trok. De orkaan legde zondag zo'n beetje heel Puerto Rico plat. Volgens de gouverneur, Pedro Pierluisi, duurt het mogelijk nog dagen voordat het elektriciteitsnetwerk is hersteld.

Ook gisteren leidde Fiona nog tot problemen vanwege de aanhoudende zware regenval. De nationale garde redde meer dan 900 mensen uit benarde situaties, er is nog altijd overstromingsgevaar en bij de meeste Puerto Ricanen komt er momenteel geen drinkwater uit de kraan.

Fiona trok vanuit Puerto Rico door naar de Dominicaanse Republiek. Honderden mensen werden daar geëvacueerd en op tal van plekken werden overstromingen gemeld. Meerdere dorpen zijn daardoor afgesloten geraakt van de buitenwereld.

Fiona wordt krachtiger

Volgens de Dominicaanse president Abinader duurt het nog enkele dagen voordat er volledig zicht is op de gevolgen van de orkaan, maar de schade is volgens het "aanzienlijk". De laatste keer dat het land hard werd geraakt door een orkaan was in 2018.

Fiona trekt nu weg naar het noorden, richting de Turks- en Caicoseilanden. De verwachting is dat de orkaan boven het warme water weer toeneemt in kracht, van categorie 1 naar categorie 3. Dat is de op twee na hoogste categorie. Voor de archipel is een orkaanwaarschuwing afgegeven door het Amerikaanse orkaancentrum NHC.