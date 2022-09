Rechter VS laat verdachte van moordzaak uit Serial-podcast vrij

In de VS is de voor moord veroordeelde Adnan Syed vrijgelaten door de rechter. Hij zat ruim twintig jaar in de cel voor de dood van zijn ex-vriendin, een zaak die veel bekendheid kreeg door de populaire Amerikaanse podcast Serial.

Syed (nu 41) was in 2000 veroordeeld tot levenslang. De rechter in Baltimore (Maryland) heeft dat vonnis nu vernietigd, maar Syed krijgt wel huisarrest. De staat moet nu binnen een maand beslissen of er een nieuw proces komt of dat de zaak wordt geseponeerd. In de rechtszaal klonk applaus en gejuich toen de rechter de beslissing bekendmaakte.

In 1999 werd de toen 18-jarige ex-vriendin van Syed, Hae Min Lee, gewurgd en begraven in een park in Baltimore. De Amerikaan heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn.

Andere verdachten

Het vonnis is nu vernietigd omdat aanklagers hadden gezegd dat er te weinig onderzoek is gedaan naar twee andere mogelijke verdachten. Ook zouden onbetrouwbare getuigenverklaringen zijn gebruikt.

"Ik begrijp hoe moeilijk dit is, maar we moeten ervoor zorgen dat we de juiste persoon verantwoordelijk houden", aldus de hulpofficier van justitie tegen de rechter.

Al eerder nieuw proces

De zaak werd door journaliste Sarah Koenig behandeld in het eerste seizoen van Serial, in 2014. In de twaalfdelige serie werden toen ook al vragen gesteld bij het gebruikte bewijsmateriaal.

Syed kreeg in 2016 een nieuw proces naar aanleiding van de podcast, maar dat leidde niet tot een vrijlating. Een hogere rechter zei in 2019 dat niet al het ontlastende bewijs goed was bekeken, maar vond dat te weinig om tot een ander oordeel te komen.

In 2019 kwam streamingdienst HBO met een serie over de zaak, The Case Against Adnan Syed. Daarin zei een advocaat van Syed dat de dna-sporen op het lichaam van het slachtoffer en in een auto niet van zijn cliënt waren. Naar die sporen wordt nu meer onderzoek gedaan.