Helft van alle advocaten kreeg afgelopen jaar te maken met agressie

De helft van de Nederlandse advocaten kreeg vorig jaar bij de uitoefening van hun beroep te maken met agressief gedrag van cliënten of anderen. Dat blijkt uit een onderzoek (.pdf) dat is uitgevoerd op verzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Van de raadslieden met zo'n negatieve ervaring bestempelt een derde het incident als ernstig. Een vijfde van de getroffenen overweegt te stoppen met de advocatuur.

Verbale agressie komt het vaakst voor, 41 procent kreeg hiermee te maken. Daarbij gaat het om schelden, schreeuwen en kwetsende of discriminerende opmerkingen, zowel tijdens een fysieke ontmoeting als online. Daarna volgen intimidatie (34 procent) en bedreiging (18 procent). Bij 4 procent van de raadslieden was er sprake van fysieke agressie zoals duwen, spugen, tegenhouden of met spullen gooien.

Van de advocaten die met agressief gedrag werden geconfronteerd, geldt voor verreweg de meeste dat ze meerdere incidenten hebben meegemaakt.

Meestal door cliënten

Agressie komt het vaakst voor in strafzaken, faillissementszaken, scheidingsrecht en letselschadezaken. De agressie komt in de meeste gevallen van cliënten en oud-cliënten. In een derde van de gevallen gedraagt de wederpartij zich agressief, vooral door bedreigingen te uiten.

De meeste advocaten bespreken de incidenten met hun collega's en andere kantoorgenoten. Aangifte wordt slechts in 5 procent van de gevallen gedaan.

De agressieve gedragingen laten hun sporen achter bij de slachtoffers: van hen denkt een vijfde aan stoppen met het uitoefenen van hun beroep. Zeven op de tien getroffen raadslieden zeggen dat het plezier in hun werk is afgenomen.

Voorlichting en beveiliging

Advocatenkantoren nemen maatregelen om de advocaten tegen agressie te beschermen. Zo is er bijvoorbeeld cameratoezicht bij de voordeur, wordt er alleen op afspraak gewerkt en is er een noodknop bij de receptie van het kantoor. Ook worden cliënten over wie een vermoeden van agressie is, alleen op kantoor ontvangen als er meerdere advocaten aanwezig zijn.

De belangenorganisatie en ook de afzonderlijke kantoren organiseren weerbaarheidstrainingen voor advocaten. Desalniettemin vindt een kwart van de raadslieden dat ze bij hun kantoor onvoldoende voorlichting en training hebben gekregen over de omgang met agressie.