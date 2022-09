Kwart Zeeuwse waterkeringen voldoet niet aan veiligheidsnorm

Ruim een kwart van de duinen en zeedijken in Zeeland voldoet niet aan de veiligheidsnorm. Dat meldt het waterschap Scheldestromen. Van een acuut veiligheidsprobleem is geen sprake, maar de waterkeringen moeten wel voor 2050 worden versterkt om aan de veiligheidseisen te voldoen. Die operatie kost naar schatting zo'n 1,5 miljard euro.

In 2017 heeft het Rijk de Waterwet bijgesteld en een nieuwe strengere regels vastgesteld voor de waterkeringen in Nederland. Alle waterkeringen moeten in 2050 aan die nieuwe veiligheidsnormen voldoen. Het waterschap Scheldestromen heeft 425 kilometer aan waterkeringen onderzocht, daarvan is 114 kilometer zeewering afgekeurd.

Portefeuillehouder waterkeringen Philipp Keller van het waterschap zegt niet verrast te zijn door de uitkomst van het onderzoek. "Eerder gaf het VN-klimaatpanel IPCC al een waarschuwing voor een snellere stijging van de zeespiegel dan eerder aangenomen. In 2017 verhoogde het Rijk de wettelijke veiligheidsnorm al om deze reden."

Financiering van de versterkingsoperatie

Het waterschap moet 10 procent van de kosten van de hersteloperatie zelf betalen. De rest van de kosten worden verdeeld over het Rijk en alle 21 waterschappen in het land, schrijft Omroep Zeeland.

Het waterschap Scheldestromen waarschuwt dat het de kosten op lange termijn niet kan betalen. Het is daarover in gesprek met het Rijk.

In 2015 werd in Zeeland de laatste hand gelegd aan de versterkte Deltawerken. Er was negentien jaar gewerkt aan een nieuwe steenbedekking voor ongeveer 325 kilometer aan Zeeuwse dijken. Toen was al bekend dat er in 2017 nieuwe veiligheidsnormen werden gepresenteerd, waarbij wordt gekeken of de dijken voor 2050 opnieuw moeten worden versterkt.