MKB-voorzitter: vertrouw erop dat er steunpakket komt

Er komt wel degelijk compensatie voor mkb'ers met een hoge energierekening. Dat zegt Jacco Vonhof, voorzitter van MKB Nederland in Nieuwsuur. Vooralsnog komt het kabinet niet met concrete plannen, maar Vonhof zegt dat die er wel gaan komen, zonder te benoemen hoe die steun wordt vormgegeven.

De compensatiemaatregelen voor particulieren, die tijdens Prinsjesdag bekendgemaakt worden, gaan een kleine groep ondernemers helpen. Maar voor bedrijven met een hoger energieverbruik moet er meer gebeuren, zegt Vonhof.

"Deze bedrijven gaan echt over de kop als we niks doen", zegt de mkb-voorman. Vonhof is er zeker van dat dit ook gaat gebeuren en baseert zich daarbij op een overleg vanmorgen in het Catshuis.

Steun mag van Europa

Dat er nog geen kant-en-klaar pakket ligt is wel te verklaren, zegt econoom Mathijs Bouman. "Iedereen wil de bakkers helpen. Maar wat zijn de consequenties? Mogelijk steun je met maatregelen ook bedrijven die onnodig veel energie verbruiken."

Andere Europese landen steunen bedrijven die in de problemen zitten op dit moment al wel. De Europese Commissie bepaalde eerder dat bedrijven die in de problemen komen door de hoge energieprijzen steun mogen ontvangen.

Honderden zwembaden dicht

Dat ondernemers acuut in de problemen raken bevestigt ook Dennis van Rijswijk, van de sportboulevard Dordrecht en woordvoerder namens de Nederlandse kunstijsbanen. In zijn sportboulevard zitten een zwembad en een ijsbaan. Voor beide is de rekening een veelvoud van wat het eerst was.

Van Rijswijk is namens de sector druk in gesprek met ministeries. "We moeten hier uitkomen, want het kan niet zo zijn dat voor het einde van het jaar zes tot acht ijsbanen moeten gaan sluiten en zo'n 200 zwembaden." Hij verwacht dat er in 2023 nog meer zwembaden en ijsbanen zullen volgen als er niks gedaan wordt.

Ook mensen met een eigen zaak zien de rekening explosief stijgen. Slager Piet van der Vooren zag dat zijn rekening ongeveer verdubbelde "Ik dacht: shit. Dat moet dan allemaal maar weer opgevangen worden." En dat lukt niet.