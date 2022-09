Aardbeving treft Mexico, zeker één dode

Delen van Mexico zijn getroffen door een krachtige aardbeving. Volgens het Amerikaanse geologische instituut USGS had die een kracht van 7,6. Er zijn nog geen berichten over veel schade.

Wel viel op sommige plekken de stroom uit en gingen gebouwen en objecten heen en weer. In sommige panden zijn scheuren in de muren ontstaan.

Volgens president López Obrador is zeker één persoon om het leven gekomen. Dat gebeurde in de havenstad Manzanillo. Een muur van een winkelcentrum stortte in en kwam op het slachtoffer terecht.

Stroomuitval

Volgens geologen lag het epicentrum van de aardbeving 37 kilometer ten zuidoosten van de plaats Aquila, in het westen van Mexico. Enige tijd later was er nog een naschok met een kracht van 5.3.

In delen van Mexico-Stad viel de stroom uit en op meerdere plekken renden mensen in paniek naar buiten. De verkeerslichten deden het door de stroomuitval ook niet meer, wat leidde tot een grote verkeerschaos in de toch al chaotische stad. Her en der ging het aardbevingsalarm af.

Juist vandaag werden op verschillende plaatsen in Mexico de twee aardbevingen uit 1985 en 2017 herdacht. "Er is iets met deze dag, de 19e", zegt een ondernemer tegen persbureau Reuters. "De 19e is een dag die we moeten vrezen." Bij de aardbeving in 1985 kwamen duizenden mensen om, bij die in 2017 ruim 350.