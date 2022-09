Voormalig Coach van het Jaar Bennema weg als bondscoach korte sprint en horden

Bennema boekte zijn grootste successen met Dafne Schippers, die onder zijn leiding in 2015 en 2017 de wereldtitel op de 200 meter veroverde. Het leverde hem in 2015 bij het Sportgala de titel 'Coach van het Jaar' op.

De Zwitser Laurent Meuwly heeft de leiding over de omvangrijke groep. Onder zijn leiding vierden de specialisten van de 400 meter de laatste jaren grote internationale successen.

Bart Bennema is niet langer bondscoach van de korte sprint en horden. De atleten die op de 100 en 200 meter en de 100 en 110 meter horden uitkomen, worden samengevoegd met atleten die gespecialiseerd zijn in de 400 meter en 400 meter horden.

Na de Olympische Spelen van Rio de Janeiro vertrok Schippers bij Bennema om verder te gaan onder leiding van de Amerikaan Rana Reider. Die samenwerking klapte in 2018, waarna Schippers bij Bennema terugkeerde. Vorig jaar stapte Schippers na de teleurstellende Olympische Spelen in Tokio over naar Wigert Thunnissen.

Nadine Visser

Bennema bracht ook hordeloopster Nadine Visser naar de wereldtop. De voormalige meerkampster veroverde onder zijn leiding twee Europese indoortitels en een bronzen plak op de WK indoor. Dit jaar bleef ze, mede door een moeizame aanloop naar het buitenseizoen, buiten de medailles op de wereld- en Europese kampioenschappen. Visser besloot onlangs de samenwerking met Bennema na tien jaar te verbreken.

De Atletiekunie zoekt met Bennema naar een andere functie binnen de bond.