Aantal mieren op aarde in nieuw onderzoek geschat op 20 biljard

Er zijn wereldwijd veel meer mieren dan gedacht. In een nieuw onderzoek schat een groep internationale wetenschappers het aantal mieren op zo'n twintig biljard. Omgerekend betekent dat dat er voor ieder mens op de wereld ongeveer 2,5 miljoen mieren zijn.

Het cijfer is aanzienlijk hoger dan eerdere schattingen uit de jaren 90, toen het aantal bovengrondse mieren door de wetenschap tussen de een en tien biljard werd geschat.

Tellingen op 1300 locaties

Dat onderzoek uit 1994, uitgevoerd door twee Amerikaanse biologen, was gebaseerd op de mierendichtheid in gebieden in Zuid-Engeland en werd vervolgens doorgerekend voor de hele wereld.

De conclusies in het nieuwe onderzoek, dat onder leiding stond van een ecoloog van de universiteit van Würzburg, is gebaseerd op 450 andere studies en tellingen op zo'n 1300 locaties over de gehele wereld.

Uit de doorlichting blijkt dat bijna twee derde van de bovengrondse mieren leeft in tropische bossen en savannes. Mogelijk ligt het werkelijke aantal mieren nog hoger: voor bepaalde regio's en leefgebieden zijn er geen cijfers.

Cruciaal voor ecosystemen

De onderzoekers schrijven in hun artikel in het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift PNAS dat de mieren op aarde meer wegen dan alle zoogdieren en vogels bij elkaar.

De insecten vormen een cruciale schakel in ecosystemen, onder meer omdat ze plantenzaden verspreiden.