Benzineprijs in Nederland daalt tot laagste niveau van dit jaar

Benzine tanken was in Nederland dit jaar nog niet zo goedkoop als nu. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers staat de gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter Euro 95 vandaag op 2,092 euro en dat is het laagste punt van dit jaar. Sinds december vorig jaar was de benzineprijs niet onder de 2,10 euro gekomen.

De benzineprijs is in een paar maanden tijd hard gedaald. Op 8 juni was nog sprake van een record van 2,505 euro per liter. De afname komt vooral door de daling van de olieprijs, die wordt veroorzaakt door zorgen over een afzwakkende wereldeconomie.

"Bovendien is er in de markt minder onzekerheid over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne", zegt brandstofdeskundige Paul van Selms van UnitedConsumers. Hij verwacht dat de benzineprijs de komende weken verder daalt.