Kate Moore en Femi Dawkins winnen Gieskes-Strijbis Podiumprijs

Componist Kate Moore en multidisciplinair kunstenaar Femi Dawkins hebben de Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2022 gewonnen. Dat is de grootste podiumprijs van Nederland.

De twee winnaars ontvingen vanavond in Amsterdam elk een bedrag van 60.000 euro. Daarmee worden ze in staat gesteld om zich twee jaar lang helemaal te wijden aan de ontwikkeling van hun kunstenaarschap.

De Gieskes-Strijbis Podiumprijs werd in 2017 door het gelijknamige fonds in het leven geroepen en is bedoeld voor makers die bijdragen aan de kwaliteit en de diversiteit van podiumkunsten in Nederland. Daarbij kan het gaan om theater, muziek, compositie, dans en muziektheater.

Muziek met keramische objecten

De Australisch-Nederlandse componist Kate Moore (1979) kwam in 2002 naar Nederland om met Louis Andriessen te werken. Ze is artistiek leider van het Herz ensemble, dat haar eigen composities en werk van andere, voornamelijk vrouwelijke componisten uitvoert. Het ensemble maakt ook gebruik van niet-traditionele instrumenten als metalen voorwerpen en keramische objecten.

Femi Dawkins, in 1966 geboren op het eiland Nassau en opgegroeid in Jamaica en New York, houdt zich in zijn werk bezig met het thema migratie en de ontrafeling van geërfde en dominante opvattingen. Hij schrijft verhalen, maakt illustraties en maakt onder de naam Jimmy Rage muziek met een uiteenlopende reeks musici.

Vorig jaar ging de Gieskes-Strijbis Podiumprijs naar de modeontwerpers van Maison The Faux en naar dj en producer Carista Eendragt.