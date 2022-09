Na de bevrijding vraagt Izjoem zich af: wie heulden met Russen?

Zes maanden leefden de inwoners van de Oekraiense stad Izjoem onder Russische bezetting. Voor voedsel, water en andere basisvoorzieningen waren ze afhankelijk van de Russen. Nu na de bevrijding het leven weer op gang komt, heerst de vraag: wie collaboreerden met de bezetter?

Veel inwoners praten daar niet gemakkelijk over. "Kreeg u humanitaire hulp van de Russen toen ze Izjoem bezetten?" "Geen commentaar". Margarita ontwijkt alle vragen over de hulp die ze van Rusland kreeg gedurende de zes maanden dat haar stad werd bezet.

Terwijl ze de schuilkelder laat zien onder school nummer 5, waar ze maandenlang met 200 anderen verbleef, blijkt zelfs de vraag of Russische militairen bij hen langs zijn geweest, te gevoelig. Maar als ze voor de verwoeste voorgevel van de school de geïmproviseerde oven laat zien waar ze brood bakten, vertelt ze terloops dat ze het bloem daarvoor kregen.

Ben je fout als je Rusland met open armen ontving? Of als je, bijvoorbeeld als ambtenaar, onder de nieuwe machthebbers door bleef werken? Ben je fout als je de bezetter ergens mee hielp in ruil voor voedsel, of ben je zelfs al fout als je humanitaire hulp aannam? Collaboratie kwam in Izjoem in alle grijstinten voor.

Wat is geoorloofd

Steden en dorpen in de provincie Charkov waren een half jaar lang bezet. Er was maandenlang geen stroom, geen water en bijna geen eten. Mensen moesten in die erbarmelijke omstandigheden zien te overleven.

Wat in zo'n extreme situatie geoorloofd is, leidt overal tot discussie. Zoals bij de ingang van een flatgebouw in Izjoem, waar tientallen mensen zich verzamelen omdat het Oekraïense leger er een aggregaat heeft neergezet waarmee ze hun telefoon kunnen opladen.

In de rij staan ook Jevgeni en zijn vrouw. Zij willen de stad zo snel mogelijk verlaten, maar mogen nog niet vertrekken van de autoriteiten omdat Oekraïne op zoek is naar achtergebleven Russen, en ook collaborateurs. "Wat mij betreft zijn dat mensen die Rusland hielpen", concludeert hij. "Maar veel inwoners werkten door om eten te krijgen."