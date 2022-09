Ruim 400 boetes voor slachthuizen die regels overtreden

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft meer dan 400 boetes opgelegd aan slachthuizen die zich niet aan de voorschriften hielden. Daarnaast zijn er meer dan 500 waarschuwingen uitgedeeld. Dat blijkt uit de slachthuizenmonitor over vorig jaar.

De 16 grote slachthuizen voor pluimvee kregen 266 boetes. Slachthuizen voor rood vlees, waar varkens, runderen, schapen, geiten en paarden worden geslacht, kregen er 161. De boetes worden opgelegd na een grote overtreding of als er na een waarschuwing geen verbetering is opgetreden. Bedragen variëren van 500 tot 5000 euro.

Vorig jaar werden bij 23 grote roodvleesslachterijen bijna 40.000 inspecties uitgevoerd. Bij die controles wordt onder meer bekeken of er hygiënisch wordt gewerkt, of de dieren ziektes hebben en of ze goed worden behandeld.

Naast de boetes hebben de bedrijven in totaal 175 waarschuwingen gekregen. Die worden meestal uitgedeeld als er voor de eerste keer lichte overtredingen zijn vastgesteld.

In 2020 voerde de NVWA ongeveer 66.000 inspecties uit. Toen werden er 417 boetes en 577 schriftelijke waarschuwingen gegeven. De meeste overtredingen werden gemaakt op het gebied van hygiënisch werken.

Dierenwelzijn

De grote roodvleesslachthuizen staan onder permanent toezicht van de NVWA. Samen zijn ze goed voor 90 procent van alle slacht in Nederland. Dierenartsen houden daar constant toezicht op het dierenwelzijn, stelt de NVWA. Ook de slachthuizen voor pluimvee staan onder permanent toezicht.

Waarschuwingen of boetes worden bijvoorbeeld uitgedeeld als de messen waarmee de dieren geslacht worden vies zijn. Ook als de slachtruimtes vies zijn volgt een sanctie. Wanneer het welzijn van de dieren in het geding is worden ook maatregelen opgelegd. Een voorbeeld daarvan is dat de slachterijen meer tijd moeten nemen om een dier te slachten, zodat het op de correcte manier gebeurt.

Bij de 16 grote pluimveeslachthuizen in het land deed de NVWA vorig jaar ongeveer 49.000 inspecties. Daarbij werden naast de opgelegde boetes ook 349 waarschuwingen uitgedeeld.

Dat het aantal sancties hoger ligt bij de pluimveeslachterijen heeft volgens een woordvoerder van de NVWA waarschijnlijk te maken met het aantal dieren dat er geslacht wordt. Dat aantal is vele malen hoger dan bij de andere slachterijen.

Afrikaanse varkenspest

Aanhangers waarmee vee wordt vervoerd worden sinds begin vorig jaar extra in de gaten gehouden door de inspectie. Ze moeten na elk transport goed gereinigd worden om ervoor te zorgen dat ziektes zoals de vogelgriep en Afrikaanse varkenspest zich niet verspreiden.

De inspectie stelde vast dat slachthuizen voor rood vlees met desinfecterende middelen werkten die niet krachtig genoeg waren. Het totale aantal overtredingen is hierdoor flink gestegen. Er werden vorig jaar 20 waarschuwingen en 16 boetes voor gegeven. Dat is een stuk hoger dan in 2020, toen er 1 waarschuwing werd gegeven.