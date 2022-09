Linda de Mol over periode na 'The Voice': nog nooit zo eenzaam gevoeld

Presentatrice en bladenmaakster Linda de Mol heeft voor het eerst sinds eind januari uitgebreid gereageerd op de grensoverschrijdende gebeurtenissen bij The Voice of Holland, waarbij ook haar ex Jeroen Rietbergen betrokken was. Ze herhaalt dat ze niet wist van het wangedrag bij het programma. "Dat zweer ik op allebei mijn kinderen."

Het verhaal van De Mol (58) staat in de nieuwste editie van haar tijdschrift Linda, die deze week verschijnt. Delen van haar editorial staan al online.

Haar ex-partner Jeroen Rietbergen was jarenlang bandleider bij The Voice of Holland, tot hij en coach Ali B in het BNNVARA-programma BOOS van Tim Hofman werden beschuldigd van het grensoverschrijdend gedrag tegen vrouwen.

Rietbergen bekende zich daaraan schuldig te hebben gemaakt en bood zijn excuses aan. RTL besloot per direct te stoppen met de uitzendingen, Linda de Mol legde al haar werkzaamheden neer.

Schaamte

"12 januari 2022", schrijft de presentatrice in het stuk. "Ik zou die avond risotto maken, weet ik nog, maar het was de dag waarop de mail van Tim Hofman in één vernietigende klap alles veranderde. (...) Dat iemand van wie je zo ontzettend veel houdt en met wie je het zo fijn hebt, iemand die me meer dan veertien jaar het gevoel heeft gegeven minstens zo veel van mij te houden, zich zo blijkt te hebben misdragen bij jonge vrouwen..."

Ze schrijft verder dat ze de eerste dagen in een roes leefde en schaamte voelde, "zo veel schaamte, want heel Nederland kreeg dit mee. Ik heb me nog nooit zo eenzaam gevoeld."

