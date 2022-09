Verslaggever scheldt presentator live op lokale radio uit: 'Dit is not done'

Hoofdredacteur Bert-Jan Dokter van LOE Media in Elburg hoorde de uitzending zelf niet, maar luisterde het fragment terug. Hij is geschrokken. "Dit is not done. Je hebt te maken met luisteraars", zegt hij tegen Omroep Gelderland. "Ik begrijp dat een live-uitzending spannend is, maar je hebt een bepaalde mate van zelfbeheersing nodig. En dan druk ik me voorzichtig uit."

Dokter weet niet hoe het verder gaat en ook niet of Vlieger terugkomt als presentator. Hij zegt dat Vlieger de uitzending alleen deed, en verantwoordelijk was voor de regie, de techniek en het geluid. "Dat is pittig", zegt Dokter. "En vergeet niet dat we hier met vrijwilligers van doen hebben."

Excuses

Vanuit Loco FM in Oldebroek zijn excuses gemaakt door programmaleider Willem Rietberg. "Laat ik duidelijk zijn: we zitten in een christelijk gebied, dan hoort het niet dat je dit soort termen de ether in slingert. Daar zit niemand op te wachten." Beide lokale omroepen werken nog maar kort samen in het weekend met sportuitzendingen, zegt Dokter. "Het is voor iedereen wennen."

Rietberg heeft het over kinderziektes bij de uitzendingen. "De presentator wilde het per se alleen doen, terwijl je tijdens zo'n uitzending heel veel binnen krijgt. Dat is de andere kant. Maar blijft staan dat onze verslaggever nooit had moeten schelden en vloeken."

Volgens Rietberg komt het bestuur maandag samen om de kwestie verder te bespreken. De presentator en verslaggever willen tegenover Omroep Gelderland niet reageren. Verslaggever Lodewijk zegt "het hoofdstuk af te hebben gesloten" en presentator Vlieger laat weten "het niet groter te willen maken".