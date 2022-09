Voorlopig nog geen steun voor mkb'ers met hoge energierekening

In het steunpakket dat het kabinet morgen wil presenteren om de gevolgen van de hoge energierekening te dempen, zitten geen concrete maatregelen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Volgens ingewijden zit er niets in om op korte termijn de nood te lenigen van kleine ondernemers zoals bakkers en tuinders, die veel energie verbruiken.

Het kabinet wil wel iets doen om energie-intensieve mkb'ers te helpen, maar de plannen zijn volgens verschillende bronnen nog weinig concreet. Ook de haalbaarheid en uitvoerbaarheid ervan staan ter discussie. Het mkb wordt in de plannen wel genoemd, maar alleen in procedurele zin, zeggen de bronnen.

Prijsplafond

Minister Jetten voor Klimaat en Energie wil morgenochtend zijn plannen presenteren. Daarbij gaat het om een prijsplafond voor gas en elektriciteit, waardoor huishoudens in elk geval voor een deel van hun verbruik lagere tarieven gaan betalen. Wie meer verbruikt dan gemiddeld, betaalt voor het deel daarboven wel de historisch hoge marktprijs.

Daarnaast komt er een noodfonds, waarmee de rekening overgenomen kan worden van mensen die het echt niet meer kunnen betalen. Met deze 'stroppenpot', waar ook de energiebedrijven aan bijdragen, wil het kabinet voorkomen dat mensen komende winter worden afgesloten of in de schuldhulpverlening terechtkomen door de hoge energieprijzen.

Die maatregelen gaan in beginsel ook gelden voor ondernemers, maar een bakker of tuinder verbruikt zeer veel meer energie dan een huishouden en heeft er dus weinig aan.

'Supercomplex'

Betrokkenen zeggen dat het "supercomplex" is om een regeling te maken om mkb'ers tegemoet te komen. De vraag is vooral op basis van welke grondslag ze in aanmerking moeten komen voor steun. Algauw is er sprake van ongeoorloofde staatssteun.

Bovendien is het ingewikkeld om een gemiddeld energieverbruik vast te stellen voor kleine ondernemers. Een drogisterij verbruikt veel minder energie dan een warme bakker. Daardoor is ook een apart prijsplafond voor het mkb moeilijk te realiseren.

Volgens de ingewijden is het kabinet wel van plan om een motie uit te voeren die de Tweede Kamer eerder heeft aangenomen. Daardoor wordt het makkelijker voor mkb'ers om geld te lenen voor het energiezuiniger maken van hun bedrijf.