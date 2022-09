Van Gaal geïrriteerd over keepersdiscussie: 'Jij hebt er blijkbaar verstand van'

"Het irriteert mij. Jij hebt er blijkbaar verstand van."

Louis van Gaal is verbaasd over de commotie die er is ontstaan na zijn keuze voor Remko Pasveer, Jasper Cillessen, Andries Noppert en Mark Flekken voor de Nations League-wedstrijden tegen Polen en België. Met name de keuze om Justin Bijlow, de doelman waarmee Van Gaal zijn derde termijn als bondscoach begon, niet te selecteren was opmerkelijk.

Op vragen van NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg reageert de bondscoach getergd. "Ik denk niet dat jouw publiek zo kijkt als wij kijken. Anders zou hij nu zijn uitgekozen. Je moet altijd leveren. Dat heeft hij niet gedaan in vergelijking met anderen", legt hij het niet selecteren van Bijlow uit.

"Maar er speelde ook wat anders", geeft Van Gaal daarna toe. "Ik wilde spelers leren kennen, zodat ik niet een speler uitnodig in november die ik niet gecoacht heb."

Als Van Gaal nu zijn WK-selectie al zou moeten maken, had Bijlow er dan wel bij gezeten?

"Dat is de vraag. Hij verkeert niet in zijn grootste vorm. Dat is jammer, maar daar gaat het uiteindelijk om. Wij willen ook die andere keepers zien, maar dat wil niet zeggen dat hij uitgesloten is bij de uitverkiezing voor het WK."

Testen voor penalty's

Overigens meldt Bijlow, net als Kjell Scherpen, zich deze week wel bij het Nederlands elftal. "Omdat we hem deze week nog willen zien in de testen die we wetenschappelijk hebben vastgesteld, die kunnen leiden tot het stoppen van meer penalty's."

Bijlow stond gisteren na de verloren wedstrijd tegen PSV voor de camera en oogde teleurgesteld. Stond de keeper van Feyenoord te springen om zich te melden deze week?

"Waarom zou hij dat niet doen? Hij kan een plek verdienen in de WK-selectie. Hij was gisteren niet heel blij? Dan stel jij vast dat hij niet komt. Hij komt heel graag. Ik vind het ongelofelijk negatief. Je suggereert", is Van Gaal opnieuw fel.

Van Gaal meldde verder dat Martins Indi de enige speler is die zich niet in Zeist gaat melden. De verdediger van AZ raakte zondag tegen Ajax geblesseerd en is waarschijnlijk niet op tijd fit. En hoe is het eigenlijk met Georginio Wijnaldum, die bij AS Roma zwaargeblesseerd is geraakt, maar daarvoor door de bondscoach buiten de Oranje-selectie werd gehouden?

"Wijnaldum heb ik een appje gestuurd en hij heeft een appje teruggestuurd. Je bent benieuwd? Je wilt niet suggereren dat wij geen contact hebben? Vragen staat vrij. Maar niet met een doelstelling erachter. Zo zie ik dat. Ik heb al te veel gezegd."