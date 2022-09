Oplevering stikstoffabriek voor buitenlands gas weer vertraagd

De bouw van een stikstoffabriek in Zuidbroek die buitenlands gas moet omzetten voor gebruik in Nederland heeft opnieuw vertraging opgelopen. Dat meldt gasnetbeheerder Gasunie Transport Services (GTS). De fabriek in het Groningse dorp had in april al klaar moeten zijn, maar de bouw ervan heeft door allerlei omstandigheden al meermaals vertraging opgelopen.

De fabriek voegt stikstof toe aan zogeheten hoogcalorisch gas uit het buitenland. Daarmee wordt het geschikt voor gebruik in Nederlandse cv-ketels en gasfornuizen.

De bouw van de fabriek begon in maart vorig jaar, kort voor de corona-lockdown. Door de coronamaatregelen konden sommige onderdelen niet geleverd worden en waren er ook op de bouwplaats strenge restricties. Ook lagen aannemers met elkaar in de clinch. De Gasunie beloofde in juli dat de bouw in versneld tempo hervat zou worden.

"Hoewel momenteel meer dan 700 mensen op de locatie werken, is de beoogde versnelling nog onvoldoende gerealiseerd", zo meldt het bedrijf. Gasunie vermeldt niet waarom de bouw ervan nu weer vertraging heeft opgelopen. Volgens het bedrijf heeft de vertraging geen invloed op de gaswinning uit Groningen.

Staatssecretaris Vijlbrief noemt de vertraging slecht nieuws. "Het is teleurstellend dat de voorgenomen planning weer niet gehaald wordt", schrijft hij in een Kamerbrief. "Ik verwacht dat partijen, zowel GTS als de aannemer, zich tot het uiterste inspannen om de installatie zo snel mogelijk volledig in gebruik te kunnen nemen."

Gasproductie

In een brief aan Vijlbrief zegt Gasunie ook te verwachten dat de productie uit het Groninger gasveld deze winter zonder problemen kan worden teruggeschroefd. Voor komend gasjaar, dat loopt tot oktober volgend jaar, verwacht het staatsbedrijf een gasproductie van 2,8 miljard kubieke meter uit Groningen. Dat is historisch laag. De gasproductie wordt teruggebracht vanwege de aardbevingen in het gasgebied.

Volgens GTS kan de productie uit het gasveld omlaag nu de Europese gasopslagen voor een groot deel gevuld zijn en omdat de vraag naar gas is teruggelopen. Het bedrijf houdt daarbij wel een slag om de arm. Het kan zijn dat de gasproductie uit Groningen omhoog moet als de winter zeer koud zal verlopen en/of als de vraag naar gas weer stijgt.

GTS zei eerder al te verwachten dat er geen gastekort zal optreden.