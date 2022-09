Aanmeldcentrum Bant is van de baan, COA ziet te weinig draagvlak

Er komt geen aanmeldcentrum voor asielzoekers in Bant. Dat blijkt uit een brief van het COA aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder, die in handen is van Omroep Flevoland. Het COA wil nog wel elders in de gemeente een locatie zoeken voor een aanmeldcentrum.

In de brief staat volgens Omroep Flevoland dat uit gesprekken met omwonenden en de lokale politiek is gebleken dat er te weinig draagvlak is voor een aanmeldcentrum naast het bestaande azc. Wel wil het COA in gesprek blijven met de gemeente, om op een andere locatie in de Noordoostpolder alsnog een aanmeldcentrum te vestigen.

"Hierbij liggen vraagstukken voor als welke doelgroep hier dan naartoe zou komen, welke infrastructuur nodig is en voor welke duur", schrijft bestuursvoorzitter van het COA Milo Schoenmaker in de brief.

Ter Apel ontlasten

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers meldde in juli dat het een boerderij en grond naast het azc in Luttelgeest had gekocht voor het opzetten van een tweede aanmeldcentrum. Het nieuwe centrum, met plek voor 250 tot 300 mensen, moest het aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten.