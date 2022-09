Traditioneel en persoonlijk: Britten nemen afscheid van koningin Elizabeth

Elizabeth wordt rond 20.30 uur in besloten kring met prins Philip bijgezet in de King George VI Memorial Chapel, de plek waar tien andere Britse monarchen rusten.

Groot-Brittannië heeft afscheid genomen van koningin Elizabeth. Na een afscheidsdienst in Westminster Abbey werd de kist met het lichaam aan het begin van de avond neergelaten in de koninklijke crypte in St George's Chapel, op het terrein van Windsor Castle.

Twee kerkdiensten, daartussen een urenlange stoet van Westminster Abbey in het centrum van Londen naar Windsor Castle. Het publieke deel van de uitvaart van koningin Elizabeth zit erop. Een overzicht van de dag in minder dan 5 minuten. - NOS

Het laatste dat het publiek zag van de plechtigheden was de bijzettingsdienst. Daar waren 800 mensen bij aanwezig, onder wie leden van de hofhouding en regeringsleiders van de landen waarvan Elizabeth staatshoofd was. Ook Willem-Alexander, Máxima en Beatrix waren erbij aanwezig.

Tijdens de afscheidsdienst in St George's Chapel zijn de kroon, rijksappel en scepter van de kist van koningin Elizabeth gehaald en op het altaar geplaatst. De hofmaarschalk heeft traditiegetrouw zijn staf gebroken. Daarna zakte de kist in de crypte. - NOS

Enkele uren later begeleidde koning Charles te voet de kist van zijn moeder van het parlement naar de nabijgelegen Westminster Abbey, samen met zijn zoons, broers en zus. Voor de dienst luidde een van de klokken 96 keer, voor elk jaar van Elizabeths leven. In de kerk verzamelden zich zo'n 2000 mensen, van wereldleiders tot zorgpersoneel.

De plechtigheden waren in alle vroegte begonnen in Westminster Hall, waar het publiek vijf dagen afscheid had kunnen nemen van de vorstin. Stipt om 06.30 uur passeerde de laatste rouwende de baar.

Het was voor het eerst sinds de begrafenis van George II in 1760 dat de kerk weer voor een koninklijke uitvaart werd gebruikt; andere vorsten kozen Windsor voor die plechtigheid.

De locatie was een van de vele persoonlijke accenten die Elizabeth had aangebracht in de ceremonie. De koningin had een speciale band met de kerk, waar ze in 1947 trouwde en zes jaar later werd gekroond. Het persoonlijke tintje bleek ook uit de muziekkeus, met gezangen uit haar eigen huwelijksdienst en uit de rouwdienst vorig jaar voor prins Philip.

Gebed voor nabestaanden

"Maar weinig leiders ontvangen zoveel blijken van liefde als we voor haar gezien hebben", typeerde de aartsbisschop van Canterbury in de dienst tien dagen van rouw. "Het verdriet dat er is - bij haar familie maar ook over de hele wereld - komt voort uit haar rijke leven en de liefdevolle dienstbaarheid die we nu moeten missen."

De aartsbisschop zei dat liefdevolle dienstbaarheid zeldzaam is, en al helemaal onder machthebbers. "Maar zij worden herinnerd, lang nadat zij die zich vastklampten aan macht en privilege zijn vergeten." De aartsbisschop bad ook om kracht voor de nabestaanden, die hun rouw "in de felste schijnwerpers" moeten zien te verwerken.

Vlak voor het middaguur in Groot-Brittannië werd met de Last Post twee minuten nationale stilte aangekondigd, waarvoor zelfs het vliegverkeer op Heathrow een half uur werd stilgelegd. De kerk zette daarna God save the king in.

Charles, die zelf uiteraard niet meezong, werd er zichtbaar door geroerd: