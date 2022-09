Conservatieve Kristersson gaat nieuwe Zweedse regering vormen

De voorzitter van het Zweedse parlement heeft Ulf Kristersson, leider van de Gematigden, gevraagd een nieuwe regering te vormen.

Eerder sprak de parlementsvoorzitter met de leiders van alle partijen die bij de verkiezingen van vorige week in het parlement zijn gekozen. De stembusgang leverde het blok van vier rechtse partijen een krappe meerderheid op, waarbij de anti-immigratiepartij Zweden Democraten verreweg de meeste stemmen van die vier binnenhaalde. Dat betekent een grote omslag in het land dat lange tijd, met korte onderbrekingen, is geregeerd door de sociaaldemocraten.

De Gematigden van Kristersson kwamen als derde partij uit de bus, na de sociaaldemocraten van oud-premier Andersson - die opnieuw de grootste partij werden - en de Zweden Democraten.

Dat Kristersson nu formateur wordt en niet Jimmie Akesson, de leider van de Zweden Democraten, heeft te maken met het feit dat Akessons partij bij de oprichting in de jaren 80 neonazistische denkbeelden propageerde. Hoewel Akesson de partij meer salonfähig heeft gemaakt, willen andere partijen nog steeds niet dat de Zweden Democraten de premier leveren.

In Zweden wordt ervan uitgegaan dat Kristersson de Zweden Democraten buiten de coalitie houdt maar zich verzekert van hun gedoogsteun.