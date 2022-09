Corona-experts: nieuwe prik is wel degelijk erg belangrijk

De bescherming van eerdere vaccinaties "duurt niet eeuwig", aldus Marjolein van Egmond, immunoloog bij het VUmc. "Daar dient zo'n herhaalprik voor, om het weer op te frissen. Voor ouderen en kwetsbare mensen zou ik het echt aanraden. Het kan het verschil zijn tussen wel of niet in het ziekenhuis belanden. Wereldwijd zijn er veel mensen overleden aan omikron."

Dat veel Nederlanders niet de noodzaak zien zich opnieuw te laten vaccineren is zorgwekkend, zegt Chantal Bleeker-Rovers, hoogleraar uitbraken van infectieziekten aan het Radboud UMC. "Mensen realiseren zich te weinig dat de omikronvariant mild is door de immuniteit die we hadden opgebouwd. Die blijft hoog door nu opnieuw te vaccineren."

Corona-experts waarschuwen dat het belangrijk blijft voor ouderen en risicogroepen om zich te laten vaccineren, omdat de immuniteit langzaam maar zeker afneemt. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de Nederlandse volwassenen niet van plan is om een herhaalprik tegen het coronavirus te nemen, die vanaf vandaag beschikbaar is.

Dat de bereidheid onder jongeren (18- tot 34-jarigen) lager is, kan Van Egmond zich wel voorstellen. De kans dat jonge, gezonde mensen in het ziekenhuis belanden is namelijk klein. Wel hebben ook jonge mensen kans op long covid, en neemt het risico op hart- en vaatziekten door covid toe, zegt Bleeker-Rovers.

Bovendien is het voor de algehele immuniteit winst als ook jonge, gezonde mensen zich laten vaccineren", zegt Alma Tostmann, epidemioloog bij het Radboud UMC. Zeker als ze nog helemaal geen prik hebben gehaald, en nog niet besmet zijn geweest met het virus. Het maakt het risico minder dat het virus wordt doorgegeven aan kwetsbare mensen.

Nieuwe coronagolf

Dat er weer een opleving van het virus komt, staat volgens de immunologen vrijwel vast. "Het virus gaat weer circuleren", stelt Tostmann. "Dat zien we altijd met luchtweginfecties, dat neemt altijd toe als de herfst komt", zegt Van Egmond. "Mensen gaan dichter bij elkaar zitten en het verspreidt zich makkelijker."

Het kabinet wil ingrijpende coronamaatregelen voorkomen en sectoren zelf plannen laten maken. Maar bij een nieuwe golf sluit het kabinet nieuwe maatregelen niet uit. "Of er dan weer maatregelen moeten komen, is koffiedik kijken. We hebben wel een betere uitgangspositie dan voorgaande jaren", zegt Van Egmond. Nu geeft de overheid alleen adviezen om verspreiding te beperken.

"Hoeveel mensen dit najaar ziek worden, hangt af van het aantal vaccinaties, met name in de risicogroepen", zegt Tostmann. Dit zal ook bepalen hoe groot de druk op de zorg wordt, zegt Bleeker-Rovers. Ook zonder een groot aantal ziekenhuisopnames is het volgens de hoogleraar onwenselijk dat er veel mensen tegelijk besmet raken, gezien de grote personeelstekorten in veel sectoren en het risico dat kinderen school moeten missen.

Einde pandemie

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO bracht vorige week het heugelijke nieuws dat het einde van de pandemie in zicht is. Daar plaatste secretaris-generaal Tedros een grote kanttekening bij: overheden moeten zich blijven inzetten om het virus in te dammen.

In de overweging om zich niet te laten vaccineren laten mensen zich volgens Bleeker-Rovers te veel leiden door het idee dat de pandemie op z'n einde loopt. "We moeten nu niet alles uit handen laten vallen", zegt Tostmann. "Het einde van de pandemie is pas in zicht als we blijven vaccineren en bereid blijven om preventieve maatregelen te nemen."