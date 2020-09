Rolstoeltennisster De Groot voor derde keer op rij beste in New York

Rolstoeltennisster Diede de Groot is voor het derde jaar op rij winnares van de US Open geworden. De mondiale nummer één versloeg in de finale Yui Kamiji, de nummer twee van de wereld, met 6-3, 6-3.

De 23-jarige De Groot en de drie jaar oudere Japanse streden voor de elfde keer om een grote titel. De Groot, die in New York haar achtste grandslamtitel in het enkelspel veroverde, was Kamiji voor de achtste keer de baas en heeft nu zeventien van de 31 onderlinge ontmoetingen gewonnen.

Zondag speelt De Groot samen met Marjolein Buis ook nog de finale van het damesdubbelspel. De Woerdense, die dan Jordanne Whiley en opnieuw Kamiji treft, hoopt dan haar negende grandslamtitel in het dubbelspel te veroveren.