Jaar na de vulkaanuitbarsting op la Palma woont Angela langs de kant van de weg

De lava ligt tot op sommige plekken dertig meter dik, en daaronder is het gloeiend heet. Een jaar na de uitbarsting van de vulkaan op La Palma, wachten honderden inwoners van het Canarische eiland nog op hulp.

Er was destijds geen houden aan: toen de eruptie al twee maanden aan de gang was, verdween ook de boerderij van de van oorsprong Duitse Angela Merici. Daarna spuwde de vulkaan op La Palma nog een maand lava en as. Merici bleef in shock achter.

"Tien jaar lang werkte ik aan mijn ecologische boerderij met subtropische bomen. Ik had amper geld, maar het lukte om zonder subsidie het bedrijf op te bouwen. Drie jaar geleden begonnen we met planten. Toen alles klaar was, barstte de vulkaan uit", herinnert Merici zich.

Ze wist meteen dat het de laatste dag van haar boerderij was. "Het enige dat ik kon redden waren mijn twee katjes en een bestelbusje. We zijn naar een camping een stuk verderop gereden. Daar bracht ik dagen in shock door. Er was een douche, een plek voor de katten. Maar verder kwam niemand me helpen."

Metersdikke laag

Een jaar na de uitbarsting van de vulkaan is ze een van de naar schatting duizend eilandbewoners die nog altijd wachten op hulp. In veel gevallen ontbreekt het aan de papieren om aan te tonen dat hun huis onder de metersdikke laag verdween. Ook lopen slachtoffers vast in de stroperige bureaucratie.

Ook Merici heeft dat probleem. Het enige dat ze nog heeft is haar bestelbusje, twee katten, en wat spullen die ze in een kwartier in haar huis mocht ophalen.