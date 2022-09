Jumbo-Visma ziet in Foss groot ronderenner: 'Hij doet denken aan Dumoulin'

Wie zette zondag zijn geld op Tobias Foss? Vrijwel niemand had verwacht dat de 25-jarige Noor de wereldtitel tijdrijden weg zou grissen voor de wielen van topfavorieten Remco Evenepoel, Stefan Küng en Filippo Ganna. Ook zijn eigen Jumbo-Visma-ploeg zag het niet aankomen. Niet nu al. "Wereldkampioen worden, daar hadden we zeker niet op gerekend", vertelde sportief directeur Merijn Zeeman zondagavond bij NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1. "Hij diende zich aan als een talentvolle tijdrijder. Hij is eigenlijk nog een opkomende renner, en is echt boven zichzelf uitgestegen." Voor zondag won Foss, tweevoudig Noors tijdritkampioen, nog nooit een internationale tijdrit. Dit seizoen behoort Foss tot de zogeheten "high potential group" binnen de Nederlandse Jumbo-ploeg. "Die groep is hij nu wel ontgroeid, door zijn wereldtitel."

Tobias Foss tijdens zijn gouden tijdrit in Wollongong - Pro Shots

Foss reed uiteraard onder de Noorse vlag, maar het aandeel van Jumbo-Visma in zijn wereldtitel is groot, legt Zeeman uit. "Wielrennen is zo geprofessionaliseerd dat de teams volledig de voorbereiding doen, met het materiaal en de training." "Op de dag zelf nemen de bonden het over, maar dan is het werk eigenlijk al gedaan. Er zijn veel mensen bij betrokken geweest." 'Doet denken aan Dumoulin' Na Wout van Aert, Primoz Roglic en Jonas Vingegaard heeft Jumbo plots een nieuwe grote naam in de bus zitten. Dat hij hard kon fietsen, wisten ze bij Zeemans ploeg wel. "Wij zien in hem echt een rondetalent. Hij doet altijd een beetje denken aan Tom Dumoulin. Hele goede tijdrit en bergop constant een hoog niveau rijden, dat is wat Tobias ook kan." Foss' beste resultaten als ronderenner zijn terug te vinden in 2021, toen hij als negende eindigde in de Giro d'Italia, en 2019, toen hij Tour de l'Avenir won. "Ik durf niet te zeggen hoe ver hij kan komen", vertelt Zeeman. "Maar hij kan wel een van de betere ronderenners van de wereld worden."

De vergelijking die Zeeman trekt tussen Foss en Dumoulin, die onlangs stopte met wielrennen, lijkt overigens verder te gaan dan enkel wattages. "Het is een renner die veel tegenslag heeft gehad, het soms lastig had met het vak profwielrenner zijn. Dat is natuurlijk enorm veeleisend. Daarbij proberen wij hem zo goed mogelijk te begeleiden", licht Zeeman toe. "Ik denk wel dat dit (de wereldtitel, red.) hem heel veel zelfvertrouwen geeft", zegt de Jumbo-Visma-baas. "Ik hoop dat dit voor hem zijn definitieve doorbraak is."