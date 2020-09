Berghuis loodst Feyenoord langs dapper strijdend maar tandeloos PEC

Minder schoten, minder balbezit, maar meer treffers. Feyenoord wist PEC niet zijn wil op te leggen in Zwolle, maar de Rotterdammers begonnen de eredivisie wel zoals gepland: met een zege. Het duel eindigde in 0-2.

Feyenoord kende een droomstart in het MAC³PARK stadion, waar een kleine 4.000 man op de tribunes zaten. In de vijfde minuut plaatste aanvoerder en sterspeler Steven Berghuis de bal van ruim buiten het strafschopgebied in de onderhoek voor de 0-1.

PEC drong na die openingstreffer aan, maar voor het thuispubliek in Zwolle ontvouwde zich een even bekend als frustrerend scenario: goed verzorgd voetbal, maar niemand die met overtuiging de trekker overhaalt. Ook niet op de gloednieuwe grasmat - écht gras - die de club deze zomer liet leggen.