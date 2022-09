Beelden langverwachte videogame GTA VI gelekt, makers geschokt

De aandelen van Take-Two Interactive Software Inc., het bedrijf waar Rockstar onder valt, daalden in de voorhandel tot ruim 6 procent vanwege het lek. De voorhandel is een goede indicatie voor wat het aandeel gaat doen als de beurzen open gaan in Amerika.

Volgens de bronnen is een lek van deze omvang zeldzaam, maar ze bevestigen dat de beelden authentiek zijn. De verwachting is dat Rockstar vandaag met een verklaring komt.

Op het forum verschenen gisteren tientallen video's van de volgende uitgave van een van de grootste spellen in de game-industrie. De vorige editie van het spel, GTA V, bracht in een dag meer dan 850 miljoen dollar op. Uiteindelijk werd de game het snelst verkopende entertainmentproduct in de geschiedenis.

Most people haven’t even realized the biggest heist is currently taking place in history at this moment. And it’s LIVE. A hacker took GTA6 and source-code for the game and holding it for ransom online as we speak. It’s worth millions if not billions #gta6leaked

In een video, die veelvuldig wordt gedeeld, is te zien hoe een personage een restaurant overvalt en vertrekt in een politieauto:

De beelden laten een videospel zien dat nog in de ontwikkelingsfase is. De uiteindelijke versie ziet er volgens de bronnen mooier uit. Een Twitterpagina gewijd aan het lek claimt dat de beelden niet uit de laatste ontwikkelingsfase van het spel komen. De gelekte beelden zijn volgens het account drie tot zeven jaar oud.

De hacker zei op het forum een deal te willen sluiten met Rockstar Games, waarmee hij de indruk wekt dat hij over meer beelden beschikt. Ook zou hij dreigen met het lekken van de broncode, de 'bouwstenen' waaruit het spel bestaat. Wat voor deal de hacker wil, is niet duidelijk.

De laatste editie van de spelreeks werd binnen een dag meer dan 11 miljoen keer verkocht. Na drie dagen was de opbrengst meer dan een miljard dollar, waarmee alle verwachtingen rond de opbrengst ruimschoots werden overschreden. Het werd een van de best verkochte spellen ooit.

GTA staat voor Grand Theft Auto. Het spel kent een lange geschiedenis en begon met een 2d-versie die werd gelanceerd in 1997, onder meer voor de computer en de Playstation 1. Daarna verschenen nog zes hoofdtitels van het spel met als laatste GTA V, dat in 2013 werd uitgebracht.

Sinds 2014 is Rockstar bezig met de ontwikkeling van GTA VI, zegt Bloomberg. Voor het eerst wordt een van de hoofdpersonages een vrouw en het verhaal speelt zich voor een groot deel af in een verzonnen deel van Miami. In februari erkende Take-Two Interactive Software Inc. dat het spel in de maak is. De aandelen van het bedrijf schoten daarna direct omhoog met 7 procent.

Het is nog niet duidelijk wanneer GTA VI te spelen is. Waarschijnlijk is Rockstar nog een tijdje bezig met de ontwikkeling en wordt het begin 2024 gelanceerd, meldt een journalist van Bloomberg.