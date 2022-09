Federer won eerste titel met Nederlandse tennisnomade: 'Hij was nog een kind'

Deze week is Roger Federer voor het laatst te bewonderen als tennisprof. Met de Laver Cup sluit de 41-jarige Zwitser een loopbaan vol hoogtepunten af. Een blik terug in de tijd dat hij nog een puber was en zijn eerste stapjes zette in het profcircuit. Op de avond van zijn 18de verjaardag mocht Federer voor het eerst als beginnend prof een trofee de lucht in steken. Bij een challengertoernooi in het Spaanse Segovia won hij het dubbelspel. Samen met een dertien jaar oudere Nederlander: Sander Groen. "We kwamen pas laat van de baan af, maar daarna hebben we de titel en zijn verjaardag flink gevierd", lacht de inmiddels 54-jarige Groen. "Roger is goed dronken geworden." Jonge Federer Inmiddels is het 23 jaar geleden, maar van die week in Spanje weet Groen bijna alles nog. "Eigenlijk zou ik in Segovia met een Belg dubbelen, maar die kreeg ruzie met de hoofdscheidsrechter en had geen zin meer om te dubbelen. Toen heb ik snel om me heen gekeken en de eerste die ik tegenkwam was die jonge Federer."

Grote vier bij de Laver Cup De vijfde editie van de Laver Cup, een driedaagse ontmoeting tussen de beste tennissers van Europa en spelers uit de rest van de wereld, wordt van vrijdag 23 tot en met zondag 25 september gespeeld in Londen. Teamcaptain Björn Borg is er voor het eerst in geslaagd om de 'grote vier' van de laatste decennia binnen Team Europa te verenigen. Bij zijn afscheidstoernooi speelt Roger Federer samen met Rafael Nadal, Novak Djokovic en Andy Murray. Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas en Matteo Berrettini completeren het Europese team. Overigens is het nog maar de vraag of Federer daadwerkelijk in actie komt op de Laver Cup. Zijn conditiecoach vertelde maandag in de Zwitserse krant Blick dat de tennisser pas op het laatste moment beslist of hij fit genoeg is. Voor Team Wereld zien we Frances Tiafoe, Taylor Fritz, Jack Sock en Tommy Paul (allen Verenigde Staten), Félix Auger-Aliassime (Canada), Diego Schwartzman (Argentinië) en Alex De Minaur (Australië) in actie. Captain is John McEnroe.

In 1999 bewoog Groen zich al tien jaar op de internationale Tour. Met zijn opgewekte karakter en fluwelen forehand was hij een graag geziene gast in de spelerslounge. "Met Goran Ivanisevic kon ik bijvoorbeeld goed opschieten. We hadden een klik en gingen regelmatig op stap." Samen wonnen ze in 1997 het dubbelspel in Dubai. Groen zou daarna nog regelmatig dubbelen met Ivanisevic. Maar van een vaste relatie was geen sprake. "Ik heb met veel toppers gespeeld", vertelt Groen. "Marat Safin, Marcelo Rios, Gustavo Kuerten, noem maar op. En Federer, al was hij toen nog niet zo goed." Federer wilde geen backhand slaan De 17-jarige Federer keek in 1999 misschien zelfs op tegen de ervaren linkshandige Groen. "Ik vroeg hem of hij aan de linker- of de rechterkant van het veld wilde spelen. 'Sowieso niet aan de linkerkant', zei hij. 'Mijn backhand is echt heel slecht.' Prima, ik kon het allebei."

Sander Groen en Roger Federer - Archief Sander Groen

"We trainden samen, gingen samen eten met onze coaches. Tussendoor was hij vooral bezig met de flipperkast. Hij was pas 17 en gedroeg zich ook nog vaak als een kind. Hij gooide met zijn racket en werd in die tijd zelfs een keer geschorst door de Zwitserse bond, omdat hij zijn best niet deed." Via een zege op Javier Sánchez (de jongere broer van toptienspelers Emilio en Arantxa Sánchez) en Julián Alonso (de huidige coach van Arantxa Rus) bereikten Groen en Federer de finale. En ook die wonnen ze, op de 18de verjaardag van Federer. Federer dumpt Groen Maar met het winnen van een challenger ben je er nog niet in de tenniswereld, merkte Groen al snel. "Roger en ik spraken af om ook bij het grotere ATP-toernooi van Washington samen te dubbelen. Op basis van mijn dubbelranking had ik toegang tot het hoofdschema, maar dat gold niet voor Federer. Kwam er een man van de ATP naar me toe: 'Je hebt je met een of andere jeugdspeler ingeschreven en dus moet je kwalificaties spelen'.'Oké', zei ik. 'Dan offer ik mezelf wel op.'" Daarna werd de US Open het derde toernooi van het vermaarde dubbel Groen/Federer. "Roger verloor onverwacht zijn eerste enkelspel in de kwalificaties. Toen had hij ook geen zin meer in het dubbelspel." Lachend: "Hij heeft me gedumpt."

Na een imposante carrière besluit de Zwitser (41) een punt achter zijn loopbaan te zetten als een van de beste mannelijke tennissers. - NOS

Het kwam goed tussen de twee en in het Oezbeekse Tasjkent speelden Groen en Federer weer samen. "Dat toernooi was niet erg sterk bezet en eigenlijk rekende ik me al een beetje rijk. Maar op de avond voor de halve finale raakte Roger geblesseerd aan zijn teen. Hij zat in die tijd voortdurend op de playstation, een golfspel waarbij hij Tiger Woods speelde. Die avond was hij zo kwaad geworden dat hij een stoel sloopte." Met een kreupele Federer ging de halve finale verloren. Het zou hun laatste keer samen blijken. "Ik denk dat vooral zijn coaches vonden dat Roger met betere spelers zou moeten dubbelen." Federer kent Groen nog Jaren later, in 2007 om precies te zijn, was Federer op weg naar zijn vijfde Wimbledon-titel en werd hem gevraagd of hij Sander Groen nog kende. "Natuurlijk. Met Sander heb ik mijn eerste dubbeltitel gewonnen in Segovia. Een challenger. Of hij een grote rol heeft gespeeld in mijn loopbaan? Nee, dat niet. Maar het was wel leuk om met hem te spelen. Zijn spel is anders dan dat van anderen, hij is gewoon een heel relaxte kerel."

Op weg naar zijn vijfde Wimbledontitel in 2007 haalt Roger Federer herinneringen op aan zijn eerste dubbeltitel met Sander Groen. - NOS