Pas net begonnen, maar Telstartrainer Worm wil ontwikkeling zien in ploeg én zichzelf

Met nul doelpunten, vier tegengoals en lege handen stuurde ADO Den Haag nieuwkomer in de eredivisie Telstar zondag weer naar huis. 'Welkom terug in de eredivisie', was de boodschap uit Den Haag. "Een teleurstellend resultaat", concludeert Telstar-trainer Marelle Worm een dag na de wedstrijd. Voor de 32-jarige trainer was de openingswedstrijd niet alleen bijzonder vanwege haar debuut als trainer in de eredivisie. Het voelde ook een beetje als thuiskomen. Zelf voetbalde Worm tussen 2009 en 2015 voor de club uit Den Haag. Nadat ze in 2015 haar voetbalcarrière noodgedwongen moest afbreken, zette ze haar zinnen op het trainerschap. Zondag stond ze dan als hoofdtrainer langs de lijn bij Telstar, dat na vijf jaar haar rentree maakte op het hoogste niveau.

Marelle Worm in het seizoen 2009-2010 in het shirt van ADO Den Haag - Pro Shots

Maar van binnen zit er nog altijd wat groen-geel, bekende de trainer voorafgaand aan de wedstrijd. "Nu sta ik er tegenover en hoop ik dat Telstar goed speelt, dat is wel even schakelen", zegt Worm. Groeien naar het linkerrijtje Als het aan Worm en haar ploeg ligt, is het linkerrijtje de grote stip aan de horizon. Maar het allerbelangrijkste is ontwikkelen. "Ik denk echt dat we zullen groeien. De grote focus ligt ook op de ontwikkeling en het spelen van onze eigen speelwijze." Dat laatste lukte in de allereerste wedstrijd van het seizoen nog niet. "We konden niet in ons spel komen. Bij vlagen lukte het wel, maar we hebben vooral achter de feiten aangelopen", aldus de trainer.

Een interview met de trainster van Telstar, Marelle Worm, nadat de openingswedstrijd van de club in de eredivisie voor vrouwen met 4-0 verloren ging tegen ADO. - NOS

Desalniettemin is het doel helder en blijft dat ook zo. "Het is niet zo dat deze wedstrijd staat voor de rest van het seizoen. Het liep gewoon nog niet goed en we concentreren ons nu op nieuwe verbeterpunten", zegt Worm. "Ik heb op de trainingen betere dingen gezien dan in de wedstrijd." Was de ploeg dan misschien overweldigd door de ambiance? Het grote stadion, de camera's en de aandacht? "Misschien wel, maar uiteindelijk is het nog altijd 11 tegen 11 met een bal", stelt Worm nuchter.

Quote Ik wil heel graag de UEFA Pro-opleiding halen Marelle Worm over haar toekomst als trainer

Het had niet veel gescheeld of Worm stond als enige vrouw aan het roer van een ploeg uit de eredivisie. Suzanne Bakker nam dit seizoen bij de vrouwen van Ajax het stokje over van Danny Schenkel (nu trainer van Sparta Rotterdam onder 18). Vorig seizoen was er geen enkele vrouwelijke trainer te vinden in de eredivisie. Dit seizoen zijn het er dus twee, hoewel dat Worm eigenlijk niet zoveel doet. "In mijn optiek gaat het erom dat er mensen staan die kwaliteit kunnen leveren. Het maakt niet uit of dat een man of vrouw is." Voordat de 32-jarige trainer bij Telstar binnenstapte, bracht ze amateurclub DSS uit Haarlem naar de hoogste divisie van het amateurvoetbal. Volop ambitie Met haar nieuwe functie bij Telstar zet de trainer een flinke stap. Aan ambitie schort het in ieder geval niet bij Worm; trainersdiploma's UEFA A en B zijn allebei al binnen. Ze vertelt hoe ze haar zinnen heeft gezet op de hoogste trainersopleiding in Nederland: de UEFA Pro. Een diploma dat niet voor elke voetbaltrainer is weggelegd, om over de weinig vrouwelijke Nederlandse trainers met zo'n diploma nog maar niet te spreken. "Volgens mij hebben maar vijf vrouwen dat diploma. Sarina Wiegman, Hesterine de Reus, Vera Pauw, Jessica Torny en Renée Slegers", denkt Worm hardop na. "Ik werk daar wel naar toe, ja. Het is vooral mijn ambitie om de UEFA Pro te halen. Hoe het daarna loopt? We zien wel hoe de wind waait." Ambitie is er dus volop bij zowel de trainer als haar ploeg, maar voor vandaag is het uitlopen, nabespreken en het vizier op het volgende duel. Bekijk hier de samenvatting van het duel tussen ADO en Telstar: