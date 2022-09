Amerikanen laten Talibankopstuk vrij in ruil voor ontvoerde Amerikaan

De drugsbaron en Talibanfinancierder Haji Bashir Noorzai is na 17 jaar gevangenschap door de Verenigde Staten vrijgelaten. Dat melden bronnen van de Taliban en Afghaanse staatsmedia. De Taliban hebben in ruil voor de vrijlating van Noorzai de Amerikaan Mark Frerichs vrijgelaten.

Frerichs werd in 2020 in Afghanistan ontvoerd. Vermoedelijk was dat door het Haqqani-netwerk, een terreurgroep die met de Taliban samenwerkt. Frerichs was een veteraan van de Amerikaanse marine die voor zijn ontvoering tien jaar lang in Afghanistan werkte als civiel ingenieur.

De Amerikanen hadden in gesprekken met de Taliban al vaker op de vrijlating van Frerichs aangedrongen. Van Frerichs wordt verondersteld dat hij de laatste Amerikaanse gijzelaar van de Taliban was. De familie van Frerichs heeft zijn vrijlating bevestigd.

Volgens berichten in de Afghaanse staatsmedia was Noorzai een van de laatste Afghanen die vastzaten in het gevangenkamp op de Amerikaanse marinebasis Guantánamo Bay. Of hij in Guantánamo heeft gezeten of in een andere Amerikaanse gevangenis, is niet duidelijk.

"De eervolle Haji Bashir is vrijgelaten na twee decennia gevangenschap en is vandaag in Kabul aangekomen", zegt Talibanwoordvoerder Mohammad Naeem.