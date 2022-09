Fint zwemt van Belgische kust naar Waddenzee

In de Waddenzee komen veel meer vissen uit buitenlandse wateren voor dan eerder bekend was. Volgens onderzoekers van de universiteit van Wageningen en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee is vooral de aanwezigheid van de fint bijzonder.

Voor het onderzoek kregen verschillende vissoorten een jaar geleden zendertje mee, zodat nauwkeurig in kaart kon worden gebracht waar ze naartoe zouden zwemmen.

De fint kreeg die zender mee voor de Belgische kust. "Van de fint was bekend dat ze in de winter wegtrokken, maar niemand wist waarheen", zegt onderzoeker Jena Edwards bij Omrop Fryslân. "Dat het de Waddenzee is, was een grote verrassing."

Ook kwamen de onderzoekers erachter dat er zeebaarzen van hier naar de Engelse en Belgische kust zwemmen en dat paling uit de Duitse bovenloop van de Vecht ook naar het Wad zwemt.

Al die informatie is waardevol, zegt Edwin Winter van het Wageningen Marine Research bij de regionale omroep: "We zien bijvoorbeeld dat bepaalde soorten achteruitgaan in de Waddenzee. De oorzaak kan binnen de Waddenzee zelf liggen, maar het kan ook zijn dat die buiten de Waddenzee ligt. We willen wel weten aan welke knoppen we kunnen draaien om die populaties die van de Waddenzee gebruikmaken weer in de lift te krijgen."

Ook het bodemleven van de hele Waddenzee wordt dit jaar in kaart gebracht.