Waarom het koopkrachtcijfer dit jaar nog minder zegt dan normaal

Ook, of eigenlijk vooral, dit jaar zal het weer veel over koopkracht gaan. Mede door de alsmaar stijgende prijzen gaat de koopkracht namelijk achteruit, het CPB verwacht dit jaar een daling van 6,8 procent.

Je kunt er de klok op gelijkzetten: op de derde dinsdag van september gaat het heel veel over koopkracht. Nog een Prinsjesdagtraditie: de discussie over datzelfde koopkrachtcijfer, want kritiek is er al jaren.

Elk jaar komt het CPB in augustus met voorspellingen hoe de koopkracht zich ontwikkelt als er niks in beleid verandert. Dit jaar bleek die voorspelling voor de rest van 2022 -6,8 procent te zijn.

Met die voorspellingen in de hand gaat het kabinet in overleg: wat gaan we veranderen in bijvoorbeeld toeslagen of belastingen zodat het er wat beter uitziet? Die plannen worden vervolgens weer doorberekend door het CPB, en dát is het koopkrachtcijfer dat op Prinsjesdag zal rondzingen. Of eerder: vrijdag lekten de belangrijkste cijfers - ook weer volgens traditie - uit.

Alhoewel er dus één algemeen (mediaan) koopkrachtcijfer uitrolt, zijn het met name de cijfers voor verschillende huishoudens - denk tweeverdieners, gepensioneerden - die belangrijk zijn voor het kabinet. Op basis van die berekeningen gaat het kabinet namelijk kijken of een groep niet fors benadeeld wordt of juist bevoordeeld, en of er dus plannen moeten worden aangepast.

Waarom zegt koopkracht voor jouw situatie niet zoveel?

Het statische koopkrachtcijfer zegt iets over jou als je komend jaar in precies dezelfde situatie blijft. Oftewel een jaar zonder te gaan studeren, kinderen krijgen, baan verliezen, promotie maken, scheiden, verhuizen of het winnen van de loterij. Dit worden ook wel life events genoemd.

Dat statische koopkrachtcijfer is wat beleidsmakers gebruiken: dit gebeurt er met deze huishoudens als er niks verandert. Dat gaat dus over koopkracht van groepen en niet individuen. Dynamische koopkracht is wat life events voor invloed hebben op iemands inkomsten en uitgaven. Die kan pas achteraf berekend worden.

"Dynamische koopkracht heeft tien keer zoveel invloed op mensen dan de statische", zegt econoom Jasper Lukkezen. "Terwijl de overheid bezig is met de statische koopkracht, gaat het bij individuen vooral om de dynamische."