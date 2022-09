'Rusland valt kerncentrale aan, explosie op 300 meter van reactor'

De drie reactoren zijn in werking gebleven. De schokgolf heeft wel schade toegebracht aan de omliggende gebouwen van de kerncentrale. Een deel van het complex is stilgelegd, evenals drie hoogspanningsleidingen. Zeker honderd ruiten zijn gebroken, aldus Energoatom.

Rusland heeft afgelopen nacht een aanval uitgevoerd op de kerncentrale Joezjno-Oekrajinsk in Oekraïne. Op beelden is te zien dat vannacht een krachtige explosie op het terrein plaatsvond. Volgens de waakhond gebeurde dat op 300 meter van de kernreactoren. - NOS

Energatom beschuldigt Rusland in een verklaring van nucleair terrorisme. "Dit moet onmiddellijk een halt worden toegeroepen om een ramp te voorkomen." President Zelensky schrijft op Telegram dat Rusland de hele wereld in gevaar brengt: "We moeten ze stoppen voordat het te laat is".

Kerncentrale Zaporizja

De aanval op kerncentrale Zuid-Oekraïne volgt op maandenlange gevechten rond de grootste kerncentrale van het land, in de regio Zaporizja. Dat complex werd vorige week volledig stilgelegd en losgekoppeld van het elektriciteitsnet. De centrale ligt in door Rusland bezet gebied en heeft schade opgelopen door beschietingen over en weer. Volgens Oekraïne heeft Rusland militaire voertuigen en wapens opgeslagen op het terrein van de centrale.

VN-atoomwaakhond IAEA concludeerde onlangs dat er in Zaporizja schade is aan het gebouw voor kernbrandstof, de opslagfaciliteit voor vast radioactief afval en aan het gebouw met het centrale alarmstation. Het IAEA pleit voor een veiligheidszone rond de centrale.