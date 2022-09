Olympisch kampioene Schouten zoekt avontuur in skeelerwalhalla Colombia

Ze was met drie gouden medailles de koningin van de Winterspelen. Om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen trok ze eens niet naar Italië, maar naar Zuid-Amerika. - NOS

Nog voor haar succesvolle olympische missie hakte Schouten de knoop door. Ze verlengde haar contract bij de ploeg van Jillert Anema, de ingeslagen weg heeft nog veel potentie. Een overstap naar een ander team ziet ze nu niet zitten. "Ik snap heel goed dat sporters die jarenlang hetzelfde programma draaien na zo'n olympisch seizoen op zoek zijn naar een nieuwe prikkel. Maar ik los het op een andere manier op", zegt Schouten met een grote glimlach, kijkend over de Colombiaanse miljoenenstad. Niet weer naar dezelfde berg Samen met haar man Dirkjan Mak en de tweelingbroers Kay en Rick Schipper, inline-skaters die al veel vaker voor het inlinen in Zuid-Amerika waren, trok ze de oceaan over. Niet voor de negende keer op rij drie weken op een kale berg in Italië, maar trainen in een totaal nieuwe omgeving. "In Italië had ik nu al precies geweten welke training ik op welke berg had moeten uitvoeren. Ik wilde echt even iets anders." De keuze voor Colombia was toen snel gemaakt. Schouten combineert al sinds haar juniorentijd het schaatsen met inline-skaten. En het Zuid-Amerikaanse land is de bakermat van de sport op wieltjes.

Club PAEN in het zuiden van Medellín wilde de drievoudig goudenmedaillewinnares best drie weken opnemen in de trainingsgroep. "Ik denk dat ik voor de Spelen ook wel welkom was geweest. Maar de medailles helpen wel mee natuurlijk." De club won afgelopen jaar nog het nationale clubkampioenschap in een land waar inline-skaten na voetbal en wielrennen de derde sport is. "Het is de beste club van het land, maar ik denk eigenlijk wel de beste club van de wereld." Inmiddels kijken haar trainingsgenoten niet meer zo gek op van een blondine in hun treintje. Maar zodra de training is afgelopen zijn er altijd wel een paar die smachten naar een fotootje. Al is dat vaak lang wachten. Eigenlijk elke training is Schouten langer bezig dan de rest. "Het enige wat ik hier doe is uren maken. Dus dan moet je nog even door."

Haar coach Anema snapt de wens van Schouten om het eens anders te doen. Ze krijgt de vrijheid, maar één ding was essentieel. De trip moet een hoogtestage zijn. Die fysieke prikkel wil Anema graag in deze fase van het seizoen. Het appartement dat ze huurt, ligt op 2.500 meter hoogte bovenop de klim Las Palmas, ten westen van Medellín. Zelfs 700 meter hoger dan waar haar ploeg zich in dezelfde weken bevindt. Net als Van Vleuten en Dumoulin Trainen doet ze vooral op 1.500 meter hoogte op één van de vele skatebanen in de stad. En op de klim van en naar haar appartement, want ze zit er net zo vaak op de fiets. Bij haar collega-sporters keek ze af dat er op de Colombiaanse bergkammen prima gefietst kan worden. "Ik volg Annemiek van Vleuten en Tom Dumoulin. Zij zijn hier al meerdere keren geweest om te fietsen, dus dan vertrouw ik erop dat het goed kan."

Schouten oogt zeer ontspannen tijdens haar trainingsvakantie. "Je gaat even naar de stad, andere dingen bekijken. Terwijl het op trainingskamp altijd hetzelfde is. Zo laat ontbijt, zo laat training en zo laat eten. Hier kijk ik hoe het loopt, dat is wel heel fijn." Haar trainers zijn niet bang dat Schouten te weinig zal trainen. "Er wordt tegen mij vaak gezegd: Irene, blijf wel genieten'." Het trainingsbeest in haar moet vaak worden getemd. Na ruim twee weken krijgt ze het bericht vanuit de staf: 'Je hebt de trainingen wel gedaan. Het is goed zo'. 'Hard werken gaat boven talent' Maar stilzitten zal Schouten nooit doen. "Het is ongekend. Irene gaat maar door", zegt haar man Dirkjan hangend over de boarding van de skeelerbaan. "Ze is echt altijd als laatste klaar." Schouten legt uit: "Dat harde trainen, dat komt doordat ik vroeger niet altijd de beste was. Maar ik dacht altijd: als ik maar m'n best doe, dan heb ik er alles aan gedaan. En met die instelling ben ik heel ver gekomen." Het maakt haar trots. Dat het succes dat ze nu heeft voortkomt uit hard werken. "Ik denk dat de mensen om mij heen ook wel zien dat ik er heel hard voor werk. Dat het bij mij niet aan is komen waaien. Hard werken gaat boven talent."

Voor Schouten is het belangrijk dat ze samen met haar kersverse man deze trip kan maken. "Ik weet niet hoe lang ik nog sport. Ik vind het nu nog heel leuk, maar ik doe het geen tien jaar meer. En zo'n reis als nu, maak je niet zomaar. Dan is het wel heel leuk om het samen te beleven." Het is stiekem zelfs een soort huwelijksreis. "Een beetje wel. Ooit willen we, als ik gestopt ben, een echte huwelijksreis maken waar ik kan doen en laten wat ik wil. Nu ben ik toch iets te streng voor mezelf, omdat ik de trainingen goed wil doen."