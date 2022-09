Wekdienst 19/9: Staatsbegrafenis Britse koningin Elizabeth • Proces Beuningse vergismoord

Eerst het weer: Vandaag is er af en toe zon en trekken er nog steeds buien over het land. Bij een matige noordwestenwind wordt het 16 of 17 graden.

Goedemorgen! Vandaag vindt in Londen de staatsbegrafenis van de Britse koningin Elizabeth plaats en de rechtbank Gelderland begint aan het meerdaagse strafproces over de zogenoemde Beuningse vergismoord.

Wat heb je gemist?

De rij voor mensen die afscheid willen nemen van de Britse koningin Elizabeth is gesloten. De Britse autoriteiten melden dat de maximale capaciteit is bereikt.

Daarmee is er geen kans meer voor eventuele nieuwe wachtenden om nog afscheid te nemen van Elizabeth, wier kist in Westminster Hall in Londen ligt. Het publiek kan nog tot 07.30 uur (Nederlandse tijd) langs haar kist lopen. Enkele uren later begint de ceremonie voor haar staatsbegrafenis.

Tal van wereldleiders en vorsten die voor de dienst naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgereisd, brachten alvast een laatste groet aan de koningin.

Koning Charles zei gisteravond, aan de vooravond van de uitvaart, in een persverklaring "diep geraakt" te zijn door de vele steunbetuigingen die hij de afgelopen tien dagen ontving van over de gehele wereld.

"En in Londen, Edinburgh, Hillsborough en Cardiff waren we buitengewoon ontroerd door iedereen die de moeite nam om langs te komen en hun eer te bewijzen aan de levenslange toewijding van mijn lieve moeder", zei Charles in het bericht, doelend op de rondreis die hij recent maakte door het Verenigd Koninkrijk.