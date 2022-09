Tot op de minuut gepland: uitvaart Elizabeth trekt miljardenpubliek

Of dat een chauvinistische overdrijving is zal moeten blijken, maar duidelijk is dat het Verenigd Koninkrijk enkele uren tot stilstand komt: langs de route worden een miljoen mensen verwacht, Heathrow wordt stilgelegd en Britse media berichten over weinig anders.

De NOS doet in een liveblog, livestreams en uitzendingen op tv en radio live verslag van de ceremonie . Op NPO 1 begint de uitzending om 11.00 uur. De eindtijd is nog niet bekend.

Stipt om 11.44 uur Nederlandse tijd begint de kist aan de korte rit van de zetel van het parlement naar de nabijgelegen Westminster Abbey. In die middeleeuwse kerk trouwde Elizabeth in 1947 met prins Philip en werd zes jaar later haar kroning gevierd. Het is de eerste koninklijke uitvaart in de kerk sinds die van George II in 1760; ceremonies voor andere vorsten werden vooral gehouden in de kapel in Windsor waar ze begraven werden.

Koning Charles en zijn familieleden begeleiden de baar op een affuit getrokken door 142 marinemensen. Dit onderstel van een kanon werd ook gebruikt voor de begrafenis van Elizabeths vader George VI in 1952 en die van Winston Churchill in 1965, tot nu toe de laatste staatsbegrafenis.

De eerste gasten zitten dan al bijna drie uur te wachten in de kerk. De Britse regering is erbij (premier Truss houdt een bijbellezing), evenals regeringsleiders van de veertien andere landen die Elizabeth als staatshoofd hadden, met een delegatie van maximaal tien personen.

Parlementsleden zijn aanwezig, vertegenwoordigers van de Anglicaanse Kerk en leden van de hoogste Britse ridderorden. Ook zijn 200 burgers welkom die gehuldigd werden bij de laatste lintjesregen van Elizabeth, onder wie veel verpleegkundigen uit de coronatijd.

The Beast

Een ongekend aantal buitenlandse staatshoofden is aanwezig: de keizer van Japan op zijn eerste buitenlandse reis, de presidenten Biden en Macron en veel leden van Europese koningshuizen, onder wie koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix. Premier Ardern van Nieuw-Zeeland neemt de Maori-koning mee.

Uit logistieke overwegingen worden alle gasten vanuit een centraal verzamelpunt met luxe bussen naar de kerk gereden. President Biden is een van de weinigen die zijn eigen vervoer mogen gebruiken: hij neemt zijn gepantserde Beast mee.

Afgevaardigden worden verwacht uit de circa 185 landen waarmee Groot-Brittannië diplomatieke betrekkingen heeft. Afwezig zijn Rusland en Belarus vanwege de oorlog in Oekraïne en uit Myanmar, Syrië, Venezuela en Afghanistan is ook niemand welkom. Iran, Noord-Korea en Nicaragua is gevraagd slechts een hoge diplomaat af te vaardigen.

Kroon, scepter, rijksappel

Dit gemêleerde gezelschap zal vlak voor het middaguur in Nederland de doodskist binnengedragen zien worden. Daarop zullen de symbolen van Elizabeths macht worden gelegd: de schitterende Imperial State Crown die ze bij haar kroning opgezet kreeg, haar scepter en de rijksappel.

De dienst wordt geleid door de deken van Westminster, met een preek van de aartsbisschop van Canterbury, geestelijk leider van de Anglicaanse Kerk. Naast premier Truss zal ook secretaris-generaal Scotland van het Gemenebest een bijbeltekst lezen.

Even voor het middaguur (plaatselijke tijd) geeft een trompettist met de Last Post het begin aan van twee minuten stilte in het hele land. Om rust te garanderen, onderbreekt Heathrow een kwartier daarvoor en erna het vliegverkeer. Met het volkslied en een door Elizabeth uitgekozen treurlied door een doedelzakspeler komt er een einde aan de dienst.

Big Ben luidt

Hierna vertrekt de koninklijke familie met de kist in eerste instantie te voet naar Elizabeths laatste rustplek in Windsor. Onder klokgelui van de Big Ben en kanonschoten uit Hyde Park loopt de processie zo'n 2 kilometer begeleid door onder meer Canadese Mounties, Noord-Ierse politiediensten en meerdere legerkapellen. Na aankomst bij Wellington Arch een uur later wordt de reis per auto vervolgd.

Even voor 17.00 uur (Nederlandse tijd) komt de rouwstoet aan bij St George's Chapel op het terrein van Windsor Palace. In de paleiskapel worden al sinds Edward IV in 1483 Britse royals begraven. Het is de laatste rustplaats van tien koningen, van wie er vier in de koninklijke crypte zijn bijgezet.

Enkele andere royals die begraven zijn in de kapel: