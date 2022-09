Helft van volwassen Nederlanders wil geen herhaalprik

Ongeveer de helft van de volwassen Nederlanders ziet geen noodzaak in de herhaalprik. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS. Met name jongeren hebben minder behoefte aan de vernieuwde vaccinatie ter bescherming van het coronavirus.

Vandaag begint de herhaalprikcampagne met de vernieuwde coronavaccins van Pfizer en Moderna. Deze vaccins zijn aangepast om een betere bescherming te bieden tegen de omikronvariant van het virus.

Toch ziet niet iedere Nederlander de noodzaak in van een herhaalprik. De onderzoekers verwachten dat volwassenen die niet geboosterd zijn (36,1 procent van alle volwassen Nederlanders) geen herhaalprik gaan halen. Van de mensen die wel 'geboosterd' zijn, zegt 17 procent niet of waarschijnlijk niet de herhaalprik te gaan halen, zo blijkt uit het onderzoek.

Daartegenover staat dat 67 procent van de geboosterden waarschijnlijk wel zal komen opdagen voor zo'n prik. 6 procent van de geboosterden is al ingeënt met een herhaalprik.

Bereidheid onder jongeren het laagst

Leeftijd speelt een duidelijke rol bij de keuze om wel of niet voor een herhaalprik te gaan. Onder geboosterde jongeren (18 tot 34 jarigen) is de vaccinatiebereidheid het laagst. Liefst 32 procent zegt dat ze niet of waarschijnlijk niet voor nog een herhaalprik gaan, tegenover 44 procent die dat (waarschijnlijk) wel doet.

Ook in de leeftijdscategorie daarboven (35-49) zegt 22 procent van de geboosterde Nederlanders niet, of waarschijnlijk niet, voor een herhaalprik te kiezen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat steeds meer mensen vinden dat vaccinatie een vrije keuze moet zijn. 71 procent zegt dat dit zo moet blijven. In december 2021, toen de besmettingsgraad nog heel hoog was, vond 49 procent van de Nederlanders dat.

Het aantal mensen dat voorstander is van een verplichte vaccinatie wordt ook steeds kleiner; 14 procent vindt dat dat zo zou moeten zijn. In december vorig jaar lag dat percentage nog op 36 procent.