Twee maanden voor het WK: vijf kwesties voor Van Gaal bij Oranje

Het Nederlands elftal komt vandaag in Zeist bijeen ter voorbereiding op de Nations League-wedstrijden deze week met Polen en België, de laatste twee duels van Oranje voor het WK begint in november. Twee maanden voor de start van dat WK heeft Louis van Gaal nog wat harde noten te kraken. Zijn WK-selectie van 26 spelers zit grotendeels in het hoofd van de bondscoach, maar twijfels zijn er nog genoeg. We zetten vijf voorname kwesties op een rij. 1) De man onder de lat: Pasveer plant coup De keepersstrijd ligt nog helemaal open. Remko Pasveer debuteert op 38-jarige leeftijd in de selectie van Oranje, maar komt maandagmiddag in Zeist niet als groentje binnen. Hij is een serieuze kandidaat voor de basis, een kandidaat voor de basis op het WK, wanneer de Tukker al 39 jaar is. Kijk hieronder naar de keepersdiscussie in Studio Voetbal en naar de reacties van Ajax-doelman Remko Pasveer en Justin Bijlow.

Behalve Pasveer is geen Nederlandse keeper actief in de Champions League. De ervaren Jasper Cillessen blinkt wekelijks uit, maar wel in de eredivisie bij NEC. En Mark Flekken maakte in Oranje vooral indruk door zijn voetballende kwaliteiten. De Friese surprise Andries Noppert moet zich vooral zien te onderscheiden als penaltykiller. Voor Justin Bijlow is geen plek. De 24-jarige Feyenoorder was de doelman waarmee de bondscoach een jaar geleden aan zijn derde termijn begon. Hij is de toekomst, een WK-selectie zou daarom logisch zijn. Van Gaal zegt niet voor niets dat hij bondscoach van het hele Nederlandse voetbal is. In het TV-programma Humberto bevestigde de bondscoach zondagavond dat Bijlow nog gewoon in beeld is voor de WK-selectie, net als Tim Krul overigens. Maar, zei de bondscoach: "Justin keept op dit moment niet geweldig. Dat weet hij zelf ook." 2) Het alternatief op rechts: kans voor 'groot talent' Rensch In de achterhoede zijn de kaarten zo goed als geschud, op een paar keuzes na. De positie van tweede 'wingback' op rechts achter Denzel Dumfries ligt open. Ajacied Devyne Rensch kreeg een uitnodiging, zoals hij vorig jaar ook al het vertrouwen kreeg van Van Gaal. "Ik vind hem een groot talent", zei Van Gaal toen.

Devyne Rensch - Pro Shots

Zijn situatie is nu anders, met een basisplaats in Amsterdam. Rensch moet zich deze week wel bewijzen, want Van Gaal heeft gezien dat de verdediger tegen Liverpool moeite had overeind te blijven en zondag tegen AZ in de fout ging. Het is daarom ook een enigszins discutabele keuze. Jeremie Frimpong van Bayer Leverkusen ligt op de loer, maar voegt zich net als Feyenoorder Lutsharel Geertruida, net hersteld van de ziekte van Pfeiffer, bij Jong Oranje. Na een zwak optreden in de laatste interland thuis tegen Wales lijken Jordan Teze en Hans Hateboer het te hebben verbruid. Zij kregen geen nieuwe oproep. 3) De secondant van Frenkie: primeur voor Taylor Frenkie de Jong is de enige zekerheid op het middenveld. Een vaste partner heeft hij nog niet. Steven Berghuis heeft de beste papieren, zoals Berghuis bij de 1-4 zege op België op die plek uitblonk. Teun Koopmeiners en Marten de Roon bekoorden als secondant naast Frenkie een stuk minder.

Frenkie de Jong (Barcelona) - Getty

Met Kenneth Taylor dient zich een nieuwe naam aan voor de plek als sidekick van De Jong. De 20-jarige Ajacied kreeg zijn eerste oproep. Taylor heeft op Berghuis voor dat hij ook fysiek en verdedigend zijn mannetje staat en daarnaast ook sterk aan de bal is. Taylor kreeg de voorkeur boven PSV'er Joey Veerman, AZ'er Jordy Clasie, Feyenoorder Quinten Timber, Bayern München-middenvelder Ryan Gravenberch en Jerdy Schouten van Bologna. Laatstgenoemde debuteerde uit tegen Wales en maakte daarin geen indruk op Van Gaal. "Hij speelt alleen maar met zijn rechtervoet", viel Van Gaal op. 4) De nummer 10: Klaassen, hoe lang nog? Davy Klaassen was de grote winnaar van de bondscoachwisseling vorig jaar. De middenvelder van Ajax speelde onder Frank de Boer geen minuut op het EK, maar keerde onder Louis van Gaal terug bij de eerste elf. Maar Klaassen staat dit seizoen vaak reserve bij Ajax. Hoe lang houdt Van Gaal nog vast aan Klaassen? Berghuis, Cody Gakpo en Noa Lang zijn de andere opties op 10 in de huidige selectie van Oranje. Georginio Wijnaldum werd voor de zomer al gepasseerd en een scheenbeenbreuk zette een definitieve streep door het WK voor de speler van AS Roma.

Cody Gakpo en Xavi Simons vieren de 2-1 tegen Ajax - ANP

Guus Til is er nu ook niet bij, maar de middenvelder van PSV maakt zeker nog kans op een WK-ticket, al is het alleen al voor de sfeer. "Ik heb een team nodig op het WK en spelers zoals Til zijn daarin belangrijk", zei Van Gaal eerder. "Het gaat er niet alleen om dat je vrolijk bent als je speelt, maar ook als je niet speelt." Met Xavi Simons heeft PSV nog een aanvallende middenvelder te bieden. Zes eredivisiegoals maakte het 19-jarige talent al. Met een uitnodiging voor Jong Oranje gaf de KNVB de boodschap dat Simons nog even geduld moet hebben. 5) De echte Van Gaal-spits: Janssen bloeit op, Brobbey baalt Steven Bergwijn was voor Van Gaal "een godsgeschenk". Met Bergwijn en Memphis Depay heeft Van Gaal zijn spitsenkoppel voor op het WK al rond. Van Gaal zocht nog naar een echte spits bij Oranje, een echte 'Van Gaal-spits', een aanspeelpunt. In mei toverde de bondscoach de in de vergetelheid geraakte Vincent Janssen uit de hoge hoed. Janssen voldeed tegen Wales en met zijn transfer van het Mexicaanse Monterrey naar Antwerp vergrootte hij zijn kansen.

Vincent Janssen - Pro Shots

Janssen kende met Antwerp een sterke start van de competitie met negen overwinningen op rij. De Nederlandse spits scoorde zes keer in de afgelopen vijf wedstrijden. Voor Ajacied Brian Brobbey zijn de druiven zuur. De spits was de beoogde 'Van Gaal-spits' en deed bij Ajax veel goed. Alleen toen koos coach Alfred Schreuder voor Mohammed Kudus in de spits en bleek de Ghanees het net iets beter te doen. Daar komt de opleving van concurrent Janssen nog eens bij. In Studio Voetbal kwam de speeltijd van de internationals aan bod. Wat opvalt, is dat Stefan de Vrij bij Inter zijn basisplaats kwijt is. Kijk hieronder naar het gesprek.