Tientallen gewonden in Japan door tropische storm

In Japan zijn tientallen mensen gewond geraakt door de tropische storm Nanmadol, die gisteren aan land kwam als orkaan op het eiland Kyushu. Mensen werden onder meer geraakt door rondvliegend glas, schrijven Japanse media.

Verder viel de stroom uit bij zo'n 300.000 huishoudens en overstroomden straten door de vele regen en harde wind, die met een gemiddelde snelheid van 108 kilometer per uur en windstoten tot 162 kilometer per uur op tal van plekken schade veroorzaakte.

Zo brak in de stad Kagoshima, in het zuidwesten van Japan, een bouwkraan doormidden. Ook werd er trein- en vliegverkeer stilgelegd en moesten tienduizenden mensen overnachten in onder meer sporthallen, omdat ze uit voorzorg waren geëvacueerd.

Boven land is Nanmadol inmiddels wel afgezwakt, maar de Japanse meteorologische dienst verwacht dat met name de zware regenval voor problemen blijft zorgen. De tropische storm trekt de komende dagen weg richting het noorden, over het eiland Honshu. Dinsdag komt Nanmadol dan aan bij Tokio.