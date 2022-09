Biden herhaalt: VS zal Taiwan verdedigen bij invasie van China

De Amerikaanse president Biden heeft in een interview gezegd dat het Amerikaanse leger Taiwan zal verdedigen bij een eventuele invasie van China.

Biden werd over de situatie rond Taiwan bevraagd in het programma 60 Minutes van tv-zender CBS, waarin hij zei dat de VS in actie zal komen bij een aanval "zonder precedent".

Vervolgens antwoordde hij bevestigend op de vraag of in tegenstelling tot in bijvoorbeeld Oekraïne Amerikaanse militairen dan daadwerkelijk Taiwan zullen verdedigen.

Gevoelig moment

De uitspraken van Biden komen op een gevoelig moment; de relatie tussen de VS en China is al extra gespannen door het recente bezoek van de Amerikaanse toppoliticus Nancy Pelosi aan Taiwan.

Dat bezoek werd in China gezien als een provocatie; Peking beschouwt het eiland als afvallige provincie. In Chinese ogen is het daardoor niet mogelijk officiële diplomatieke banden te hebben met zowel China als Taiwan.

Na het bezoek van Pelosi begin augustus begon China aan een reeks militaire oefeningen rond Taiwan. Er werd daarbij zowel vanuit de lucht als op het water met scherp geschoten.

Biden zei eerder dit jaar ook al eens dat zijn land bereid is Taiwan militair bij te staan bij een aanval van China, maar die woorden werden kort daarna afgezwakt door Witte Huis-woordvoerders.

Zorgen om geheime documenten Trump

In het interview bij 60 Minutes ging Biden ook in op de oorlog in Oekraïne en de zaak rond de geheime Amerikaanse overheidsdocumenten die zijn gevonden in de villa van voormalig president Trump in Florida.

Over Oekraïne benadrukte Biden dat Oekraïne de oorlog niet aan het verliezen is en dat de Amerikaanse steun zal blijven "zo lang als nodig is".

Over de vondst van de documenten bij Trump is hij bezorgd, zei hij, en dan met name over of er eventueel gevoelige informatie op straat is komen te liggen. Biden vroeg zich verder af "hoe iemand zo onverantwoordelijk" kon zijn, doelend op Trump.