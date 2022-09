Rij voor kist Elizabeth gesloten, koning Charles 'diep geraakt' door steun

De rij voor mensen die afscheid willen nemen van de Britse koningin Elizabeth is gesloten. De Britse autoriteiten melden dat de maximale capaciteit is bereikt.

Daarmee is er geen kans meer voor eventuele nieuwe wachtenden om nog afscheid te nemen van Elizabeth, wier kist in Westminster Hall in Londen ligt. Het publiek kan nog tot 07.30 uur (Nederlandse tijd) langs haar kist lopen. Enkele uren later begint de ceremonie voor haar staatsbegrafenis.

Tal van wereldleiders en vorsten die voor de dienst naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgereisd, brachten alvast een laatste groet aan de koningin.

Bekijk hier een kort overzicht: