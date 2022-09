Vraagtekens rond vertrek John de Jong bij PSV: 'Dit is toch raar?'

PSV maakte afgelopen vrijdag bekend dat de wegen met John de Jong per direct scheidden. De raad van commissarissen, onder leiding van voorzitter Robert van der Wallen, had geen vertrouwen meer in de technisch directeur, waarop De Jong besloot zijn conclusies te trekken en op te stappen. De Jong had in mei vorig jaar nog zijn contract bij PSV verlengd tot de zomer van 2024. "Dit is toch raar", zegt Rafael van der Vaart in Studio Voetbal. "Waarom? Ik dacht dat er intern iets was gebeurd." "Het lijkt een emotionele beslissing", zegt Jeroen Stekelenburg. "Genomen door supporters. Robert van der Wallen is ook een beetje een supporter."

Het plotselinge vertrek van technisch directeur John de Jong bij PSV is onderwerp van discussie aan tafel bij Studio Voetbal. - NOS

"Ik snap het wel een beetje", zegt Stekelenburg. "John de Jong heeft zelf gezegd dat PSV Ajax niet wil achterhalen, maar eroverheen wil. Dat is de afgelopen jaren niet gebeurd, mede onder verantwoordelijkheid van De Jong. Misschien merkwaardig om hier een technisch directeur op af te rekenen. Dat ze meer en beter willen, is duidelijk." John de Jong maakte sinds oktober 2018 deel uit van de directie van PSV. In die periode bleven de Eindhovenaren achter bij de successen van Ajax, dat drie landstitels pakte en ook in de Champions League successen boekte.

PSV greep dit jaar wel de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal. Door toedoen van Rangers FC haalde PSV echter niet de groepsfase van de Champions League en dat lijkt voor de rvc de voornaamste reden het vertrouwen in De Jong op te zeggen. "Apart om de technisch directeur eruit te gooien vanwege resultaten op de korte termijn", zegt Stekelenburg. Van Nistelrooij: 'Moeilijk te snappen' PSV-trainer Ruud van Nistelrooij liet zondag zijn onvrede blijken over het vertrek van De Jong. "Je werkt met elkaar samen in de voorbereiding", zei Van Nistelrooij. "Drie maanden later is het vertrouwen volledig weg. Zo abrupt, dat is moeilijk te snappen. Ik vind de timing niet goed, midden in het seizoen. Dat heb ik ook intern aangegeven." Op de vraag wie nu eigenlijk de baas is bij PSV, zei Van Nistelrooij: "Dat lijkt me duidelijk".

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij kijkt terug op het vertrek van technisch directeur John de Jong en blikt vooruit op de kraker tegen Feyenoord. - NOS