Orkaan Fiona aan land in Puerto Rico, 'catastrofale' overstromingen dreigen

In het Caribisch gebied is orkaan Fiona aan land gekomen aan de zuidwestkust van Puerto Rico. Volgens het National Hurricane Center ging dat gepaard met windsnelheden van 140 kilometer per uur. Het Amerikaanse orkaancentrum vreest dat Fiona zal leiden tot "catastrofale overstromingen".

Hevige wind en regenval legden het elektriciteitsnetwerk van Puerto Rico vandaag al volledig plat. Volgens het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de stroomvoorziening zijn de huidige weersomstandigheden "extreem gevaarlijk". Het bedrijf verwacht dat het nog dagen kan duren voordat de elektriciteitsvoorziening op het eiland, waar ruim 3 miljoen mensen wonen, volledig is hersteld.

Noodtoestand

Vanwege de orkaan zijn de havens van Puerto Rico preventief gesloten. Ook zijn alle vluchten van en naar de internationale luchthaven in de hoofdstad San Juan geannuleerd. Behalve overstromingen verwachten de autoriteiten aardverschuivingen en modderstromen, evenals "historische" hoeveelheden regen. In afgelegen gebieden kan meer dan 60 centimeter regen vallen.

President Biden van de Verenigde Staten, waarvan Puerto Rico een 'niet-geïncorporeerd gebied' is, heeft de noodtoestand uitgeroepen. Daardoor kunnen de lokale autoriteiten snel noodmaatregelen treffen.

Naar verwachting doet Fiona behalve Puerto Rico ook de nabijgelegen Dominicaanse Republiek aan. Daar komt de orkaan waarschijnlijk morgen aan land, om vervolgens verder te trekken over onder meer het noorden van Haïti. Zaterdag viel al één dode door Fiona: op het Frans-Caribische eiland Guadeloupe werd een man dood aangetroffen nadat zijn huis was weggevaagd door overstromingen.

Orkaan Maria

Vijf jaar geleden werd Puerto Rico zwaar getroffen door een orkaan. Maria, die op 20 september 2017 over het eiland trok, was daar toen de hevigste storm in meer dan negentig jaar. Volgens de autoriteiten vielen daarbij in totaal ongeveer 3000 doden, ook in de maandenlange nasleep van de orkaan.

Veel delen van het eiland zijn nog altijd niet hersteld van de door Maria aangerichte schade. Zo is de destijds vrijwel volledig verwoeste elektriciteitsvoorziening van Puerto Rico nog altijd kwetsbaar.