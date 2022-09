Darter Van Duijvenbode grijpt in Amsterdam net naast eerste tv-titel

Van Duijvenbode speelde een sterk toernooi en liet ook in de finale een hoog niveau zien. De darter uit 's-Gravenzande, bijgenaamd 'Auberginius', wierp tegen Price, de nummer een van de wereld uit Wales, zeven keer de maximale score van 180 punten en kwam uit op een gemiddelde van 97,69 punten.

Price noteerde een gemiddelde van 100,14. Hij verdiende met de winst de hoofdprijs van 80.000 euro.

Van Gerwen

Van Duijvenbode bereikte eerder op zondag de finale door in de halve finale titelverdediger Jonny Clayton te verslaan met 11-8. Clayton was in de kwartfinales verantwoordelijk voor de uitschakeling van drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen.